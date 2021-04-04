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أخبار العالم

رومانيا : استقرار الأردن مهم لأمن المنطقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:31 ص
وزيرا الخارجية الأردني
وزيرا الخارجية الأردني والروماني
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شيماء مصطفى

أكد وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو، اليوم الأحد، أن "استقرار الأردن مهم لأمن المنطقة".


جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.


وأكد الصفدي، على أهمية التعاون في جهود مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها ، والتوسع في النقاشات والحوارات المستمرة بين البلدين من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات".


ولفت الصفدي، إلى أنه اتفق مع نظيره الروماني حول الاستمرار في اتخاذ خطوات عملية تزيد التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفي مجال الطاقة والزراعة والدفاع أيضا ، مشيرا إلى توقيع البلدين عددا من الاتفاقيات التي ستوفر المزيد من الأطر القانونية التي تتيح لهذا التعاون أن يستمر.


وتابع الصفدي: "تناولنا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مشيدا بـ "موقف رومانيا الثابت في دعم حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي نريده جميعا"، مؤكدا أن مواقف رومانيا تظهر ليس فقط من خلال دعم حل الدولتين، لكن أيضا من خلال دعمها المستمر  لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).

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