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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عروس تفقد حياتها أثناء التحضير لحفل زفافها.. والسبب مرض مزمن

عروس تفقد حياتها
عروس تفقد حياتها أثناء التحضير لحفل زفافها.. والسبب مرض مزمن

بعد أشهر من إعلان خطبتها وأثناء التحضير لحفل زفافها، فقدت عروس حياتها جراء إصابتها بشكل نادر من التهاب الكبد عن عمر يناهز 29 عامًا.

كانت العروس "تيفاني جراهام والترز"، وهي من مدينة "وولفرهامبتون" بإنجلترا، أمضت شهرين بأحد المستشفيات قبل وفاتها في الـ7 من مارس متأثرة بإصابتها بـ التهاب الكبد المناعي الذاتي الحاد، وبدأت معاناتها بعد فترة وجيزة من خطوبتها، وتحديدًا في يوم رأس السنة حيث بدأت تشعر آنذاك بتوعك.

وعانت في البداية من آلام حادة في المعدة، ثم ظهرت عليها أعراض أخرى من بينها الإمساك والقيء، وبعد 10 أيام بدأ لون بشرتها وعينيها يتحول إلى اللون الأصفر لذا توجهت إلى مستشفى.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شقيقة العروس الراحلة قولها إن "تيفاني" خضعت لفحوصات ثم سمح لها الأطباء بمغادرة المستشفى لحين ظهور النتائج، ولسوء حظها فقد أعاقت عقبات متعددة التدخل الدقيق والفوري لعلاجها، حيث وقع خطأ أثناء فحص عينتها الأولية وهو ما أدى إلى تأخر ظهور النتائج.

ونُقلت العروس الشابة بعد ذلك إلى مستشفى لكن لم يتم تشخيص حالتها هناك، ولم تكتشف طبيعة مرضها سوى عقب نقلها إلى مستشفى آخر بمدينة "برمنجهام" البريطانية، حيث رصد الأطباء حالتها فور وصولها إلا أن حالة كبدها كانت قد ساءت بالفعل لدرجة أنها وُضعت على قائمة الحالات الطارئة التي تحتاج إلى زراعة كبد بالمملكة المتحدة، وتم التوصل إلى متبرع في غضون 7 ساعات، وبالفعل أُجريت عملية زراعة الكبد.

وعلى الرغم من التدخل في اللحظة الأخيرة إلا أنه سرعان ما تبين أن كافة هذه الجهود جاءت متأخرة جدًا حيث أصيبت "تيفاني" بمشاكل في البنكرياس وتلف في الكلى وجلطات دموية، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد صراع مع حالات مرضية مزمنة.

وأكدت الأخت الكبرى للعروس أنها كانت في حالة صحية جيدة قبيل تدهور وضعها الصحي على نحو مفاجئ ووفاتها في غضون شهرين، مضيفة أنها أعلنت خطوبتها في الـ18 من ديسمبر وكانت متحمسة للغاية حيال تحضيرات حفل زفافها برفقة خطيبها وبدت في أوج نشاطها، ولذلك فقد كانت وفاتها صدمة لعائلتها وأصدقائها.

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