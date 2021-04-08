عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

صدى البلد

 

المتابع للأعمال الأمريكية تحديداً .. يجد فى نفسه مرارة من المستوى الفنى للأعمال التى يتم انتاجها فى مصر .. ولو ساعدك الحظ وتابعت الأعمال الهندية المنتجة فى العشرين سنة الأخيرة .. تشعر أنك تعيش فى مصر .. على هامش العالم .. فى أقصى مكان من الجانب الآخر للعالم . 
فى الفترة الأخيرة .. ومنذ أن فرض علينا الحظر بسبب الكوفيد .. العام الماضى .. وجدت نفسى فى مواجهة مع الأعمال الدرامية .. لقضاء ساعات الاعتقال الاختيارى / الإجبارى فى البيت . 
شاهدت عدد لا بأس به من الأعمال الدرامية الأمريكية .. تنوعت بين الأفلام السينمائية .. والمسلسلات التلفيزيونية .. فكانت هذه الملاحظات . 
على مستوى الفكرة .. يهتم صناع الدراما بنوعيها سينمائية وتلفزيونية بالفكرة .. فهى أساس العمل .. ودائماً ما تجد الفكرة لامعة .. وملهمة .. وتستحق التأمل .. مثلاً : الميل الأخضر  GREEN MILE  للمبهر العالمى البسيط جداً (توم هانكس ). 
فكرة هذا الفيلم شديدة الإنسانية  وهى أنه ليس كل محكوم عليه مدان .. وليس كل من يدخل السجن شرير ومرتكب لجريمة .. بل قد تصادف فى السجن معجزة .. 
هذه الفكرة البسيطة .. فالبطل وهو مأمور السجن الخاص بالمساجين الأكثر خطورة والمحكوم عليهم بالإعدام بالكرسى الكهربائى .. يضم السجن ضباط ومساجين خطرين .. يحل عليهم رجل ضخم أسود اللون .. يعانى من بطء واضح فى التفكيروالكلام  .. لكنه يمتلك شفافية خاصة .. وقدرة إلهية للشفاء وسبر أغوارالناس .. نعيش مع أحداث الفيلم  بكتابة ساحرة وجمل حوارية مؤثرة .. وسيناريو رائع فى التتابع والحبكة والسرد .. نتعرف على تفاصيل حياة كل من فى السجن .. مسجونين وضباط و..القائد (توم هانكس).. الذى يلمس قدرات المتهم الأسود الضخم والمدعو (جون كوفى) ويستطيع أن يشفيه من مرضه المزمن .. للتتوالى الأحداث والمعجزات البسيطة والمبهرة .. حتى نصل للحظة تنفيذ حكم الإعدام فى البرئ .. الذى لم يتمكن المأمور والمتأكد من برائته أن يثبت أنه لا يستحق الإعدام . 
هذا الفيلم يتجسد فيه ما درسناه عن الفن المتقن .. كل جملة محسوبة وموزونه بميزان الذهب .. لا يوجد مشهد مجانى .. لا يوجد أنفعال خارج الشخصية الدرامية .. لا توجد تفصيلة زائدة .. الإتقان .. واحترام المشاهد عنوان هذا العمل .. لذلك استحق أن يسجل فيلم مهم فى تاريخ السينما . green mile 
كلمة للقائمين على  الدراما فى مصر ..
ليس ب(الإفيه ) تحيا الأعمال الفنية !!

على مستوى الإنتاج : 
مع انتشار المنصات الالكترونية .. ودخولها مجال الإنتاج والعرض الدرامى ... نجد الفارق كبيرجداً .. وشاسع بين ما تسعى لإنتاجه NETFLIX )) مثلاً .. وما تنتجه المنصة المصرية (WATCH IT) .
انتجت NETFLIX )) مسلسل ضخم ومعاصر عن العائلة المالكة البريطانية ( THE CROWN) .. حقق نسبة مشاهدة عالمية .. بينما تصدت (WATCH IT) لانتاج (إسعاف يونس) والذى افترضوا فيه أنه عمل كوميدى !! وكأن الكوميديا فى مصر أصبحت المرادف للتفاهة والسطحية والابتذال !!!
هناك معضلة ضخمة - وأعتقد أنها  معضلة معقدة  -فى أسلوب التفكير فى صناعة الفن فى مصر .. 
والإنتاج الحالى يؤكد اننا نعيش فى هوة سحيقة .. بعيدة جداً .. على هامش الجانب الآخر من العالم .
 

ترشيحاتنا

مصريون وأجانب .. آلاف الزائرين يتوافدون على متحف الحضارة بالفسطاط

مدير مستشفى عزل : زيادة في اعداد مصابي كورونا والمسافة الامنة 2 متر

ماذا قال سفير الإمارات عن الأقصر والاكتشافات الأثرية الأخيرة

لهذه الأسباب.. مدير منظمة الصحة العالمية يوجه شكرا خاصا لمصر

إكسبريس الإنجليزية: محمد صلاح ينذر ليفربول بالرحيل في الصيف المقبل

سعر ومواصفات تويوتا ياريس في السعودية مقارنة بـ مصر .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

وزير التعليم يحسم موقف طلاب المنازل والتقسيم من امتحانات الثانوية العامة التجريبية

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

السودان يعلن استرداد 95% من أراضي الفشقة الحدودية مع إثيوبيا

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بجميع المدارس في شهر رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

المزيد