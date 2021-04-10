ماذا قدم محمد صلاح أمام أستون فيلا خلال 4 مواجهات؟

قبل موقعة اليوم

يواجه فريق ليفربول مع نظيرة فريق أستون فيلا عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية وتذاع حصريا على BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

ولعب محمد صلاح أمام أستون فيلا 4 مباريات سابقة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفا اخر، أي اشترك بـ4 أهداف خلال الأربع مباريات التي خاضها.

وحقق محمد صلاح خلال المباريات الأربع ضد أستون فيلا 3 انتصارات، فيما خسر مباراة أخرى وهي الأخيرة التي شهدت انتصار كبير لرفاق محمود تريزيجيه بنتيجة 7-1 في الدور الأول من البريميرليج.

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.