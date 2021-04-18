طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

حضري لفايف جلاش باللحمة لاسرتك

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل لفائف الجلاش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد وسريع لعشاق الجلاش.

مقادير لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

عجينة جلاش

٢٥٠ جم لحم مفروم

بصل

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة بقدونس

ملح وفلفل

رشة بهارات

رشة جوزة الطيب

صلصة الزبادي

٢ فص ثوم

٢ كوب زبادي

الصلصة الحمرا

ملعقة كبيرة زبدة

٢ فص ثوم

٢ كوب طماطم مبشورة

١ مكعب مرق

١ ملعقة كبيرة صنوبر

طريقة تحضير لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

* يشوح البصل في الزبدة ثم يضاف الثوم ويقلب جيدا ثم يضاف اللحمة المفرومة وتعصج جيدا

* ثم يضاف رشة البهارات وجوزة الطيب والملح والفلفل

* يقطع الجلاش شكل مربع ثم تحشى بالحشوة اللحمة ثم تلف مثل اسبرينج رول

* ثم تقلى في الزيت ثم تقدم مع الصوصات

لصوص الزبادي

* يخلط الزبادي مع الثوم ثم تتبل بالملح والفلفل وتقدم

* لصوص الصلة الحمرا

* يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف الطماطم المبشورة ومكعب المرق

* وتتبل بالملح والفلفل وتقدم وتزين بالصنوبر