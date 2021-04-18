عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حضري لفايف جلاش باللحمة لاسرتك

طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

لفائف الجلاش باللحمة
لفائف الجلاش باللحمة

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل لفائف الجلاش بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد وسريع لعشاق الجلاش.

 

مقادير لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

عجينة جلاش
٢٥٠ جم لحم مفروم
بصل
ملعقة كبيرة زبدة 
ملعقة كبيرة بقدونس 
ملح وفلفل
رشة بهارات
رشة جوزة الطيب 
صلصة الزبادي
٢ فص ثوم 
٢ كوب زبادي
الصلصة الحمرا
ملعقة كبيرة زبدة
٢ فص ثوم 
٢ كوب طماطم مبشورة
١ مكعب مرق
١ ملعقة كبيرة صنوبر

طريقة تحضير لفائف الجلاش باللحمة والزبادي

* يشوح البصل في الزبدة ثم يضاف الثوم ويقلب جيدا ثم يضاف اللحمة المفرومة وتعصج جيدا

* ثم يضاف رشة البهارات وجوزة الطيب والملح والفلفل

* يقطع الجلاش شكل مربع ثم تحشى بالحشوة اللحمة ثم تلف مثل اسبرينج رول

* ثم تقلى في الزيت ثم تقدم مع الصوصات

لصوص الزبادي

* يخلط الزبادي مع الثوم ثم تتبل بالملح والفلفل وتقدم

* لصوص الصلة الحمرا

* يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف الطماطم المبشورة ومكعب المرق

* وتتبل بالملح والفلفل وتقدم وتزين بالصنوبر

طريقة عمل لفائف الجلاش باللحمة الجلاش باللحمة جلاش باللحمة الجبنة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل جلاش صيامي للشيف غادة التلي

ترشيحاتنا

ظهور مفاجئ لـ ابن أحمد شيبة على الهواء.. ووالده: مبيعرفش يغني.. فيديو

بعد استغاثتها على فيسبوك.. الداخلية تضبط نقاشا اعتدى على زوجته بـ الدقهلية

أحمد السقا وسط جمهوره في الشارع أثناء تصوير نسل الأغراب .. فيديو

بحاجة لجرعة ثالثة .. فايزر تصدم العالم بشأن لقاح كورونا .. فيديو

التحالف يعلن إحباط هجوم إرهابي جديد لـ الحوثيين تجاه السعودية

القبض على سائق توك توك يسير على قضبان السكة الحديدية فى الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابات كورونا تقترب من 1000 حالة يوميا.. هل تقرر الحكومة إجراءات جديدة في رمضان؟

الأول من نوعه في الربيع.. الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

كفارة الجماع في نهار رمضان وهل تجب على الزوج فقط؟ اعرف آراء الفقهاء

سامح سامي يعلن انفصاله عن هالة صدقى على الهواء

قراءة آيتين قبل النوم تجزئك عن قيام الليل.. اعرفها وواظب عليها

السواق رفض| وزير النقل يكشف مفاجأة في حادث أتوبيس أسيوط المتفحّم..فيديو

إصابة عضو مجلس إدارة غزل المحلة بأزمة قلبية بسبب مباراة بيراميدز

اليوم.. تطبيق المواعيد الجديدة للمحال من 7 صباحا إلى 11 مساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ