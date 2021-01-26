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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:01 م
كرات الجلاش بحشوة
كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل جلاش بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.

مقادير كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل

عجينه جلاش
6 صدور دجاج
فلفل أخضر وأصفر وأحمر
2 كوب مشروم
بصل
نصف كيلو بطاطس  شرائح ومسلوقة
2 كوب جبن شيدر
1 كوب جبن موتزاريلا
ملح وفلفل
نصف كوب ريحان أخضر
4 كوب بشاميل

طريقة تحضير كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل

* يشوح الدجاج فى الزيت على النار

* يضاف 2 ملعقة كبيرة بشاميل والجبنة الشيدر المبشورة

* يفرد ورق الجلاش فى بولة

* يضاف حشو الدجاج والبطاطس المسلوقة المضاف لها الملح والفلفل الأسود

* يطبق الجلاش على الحشو

* يدهن الجلاش من الخارج بالزيت

* توضع فى الفرن حتى يحمر الوجه

* يضاف البشاميل والجبنة الموتزاريلا على الوجه

* توضع فى الفرن مرة أخرى حتى يحمر الوجه ثم تقدم

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