بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل جلاش بالبشاميل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.
مقادير كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل
عجينه جلاش
6 صدور دجاج
فلفل أخضر وأصفر وأحمر
2 كوب مشروم
بصل
نصف كيلو بطاطس شرائح ومسلوقة
2 كوب جبن شيدر
1 كوب جبن موتزاريلا
ملح وفلفل
نصف كوب ريحان أخضر
4 كوب بشاميل
طريقة تحضير كرات الجلاش بحشوة الدجاج بالبشاميل
* يشوح الدجاج فى الزيت على النار
* يضاف 2 ملعقة كبيرة بشاميل والجبنة الشيدر المبشورة
* يفرد ورق الجلاش فى بولة
* يضاف حشو الدجاج والبطاطس المسلوقة المضاف لها الملح والفلفل الأسود
* يطبق الجلاش على الحشو
* يدهن الجلاش من الخارج بالزيت
* توضع فى الفرن حتى يحمر الوجه
* يضاف البشاميل والجبنة الموتزاريلا على الوجه
* توضع فى الفرن مرة أخرى حتى يحمر الوجه ثم تقدم