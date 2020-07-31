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مرأة

لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:33 م
طريقة عمل ايس كريم
طريقة عمل ايس كريم زبادى بالتوت
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول الحلويات في الليل، ولكن الكثير يخافون من زيادة الوزن بشكل كبير بسبب تناول الحلويات، ولذلك نقدم لك طريقة عمل آيس كريم زبادي بالتوت صحي ولذيذ.

مقادير آيس كريم زبادي بالتوت
2 علبة زبادي 
1 كوب كريمة خفق 
1 كوب لبن مكثف محلى 
ربع كوب توت 
صوص توت 



طريقة تحضير آيس كريم زبادي بالتوت
* تخفق الكريمة السائلة في العجان حتى تتماسك

* يضاف اللبن المكثف والزبادي والتوت

* يوضع الخليط في علبة

* يضاف على الوجه قطع التوت وصوص التوت

* توضع في الفريزر حتى يتماسك

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