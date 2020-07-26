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مرأة

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:02 ص
أيس كريم آبل باي
أيس كريم آبل باي
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نهى هجرس
يعد الآيس كريم من الأكلات المفضلة للجميع، وخاصة في فصل الصيف، فهو يساعد على ترطيب الجسم بشكل سريع، ولذلك نقدم لكِ طريقة عمل الآيس كريم أبل باي

مقادير آيس كريم آبل باي

لحشوة الآبل باي:

ربع كوب سكر بني 
4 ملاعق كبيرة زبدة 
نصف كوب سكر 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
ملح 
ثلث كوب ماء  أو عصير تفاح
ملعقة كبيرة خل تفاح 
ملعقة صغيرة فانيليا 
ملعقة صغيرة قرفة 
نصف ملعقة صغيرة بهارات آبل باي 

لطبقة الكرست

عجينة باف بيستري  مجمدة
2 ملعقة كبيرة زبدة 
ربع كوب سكر 
نصف ملعقة صغيرة قرفة لآيس كريم الآبل باي
1 و نصف كوب كريمة حلويات 
400 مل لبن محلى مكثف 
ملعقة صغيرة فانيليا 
نصف ملعقة صغيرة قرفة 
نصف ملعقة صغيرة بهارات آبل باي 
نصف كوب صوص كراميل 


طريقة تحضير آيس كريم آبل باي

لحشوة الآبل باي

* برفع التفاح على النار من 7 إلى 8 دقائق ( حتى يصبح طريا )

* تخفض النار ويضاف السكر والملح والدقيق والماء وخل التفاح

* وتترك على النار مع التحريك المستمر حتى الحصول على قوام سميك مثل الشربات

* ثم يرفع من على النار

* ويضاف لها القرفة و2 ملعقة زبدة والفانيليا وبهارات الآبل باي


لطبقة الكرست

* يصنع من عجينة الباف بستري كرات صغيرة جدا (مثل البلية)

* ثم يضاف لها الزبدة وتخلط جيدا

* يخلط السكر والقرفة ويضاف لها وتخلط جيدا حتى تغطى جميع الكرات

* تدخل الكرات الفرن وتقلب حتى الحصول على اللون الذهبي من كل الجهات

للآيس كريم

* تضرب الكريمة حتى تتماسك

* يضاف الحليب المحلى المكثف مع الفانيليا والقرفة والبهارات وتخلط

* تضاف كرات الكرست وصوص الكراميل

* في صينية انجلش كيك يوضع طبقة من خليط الكريمة

* ثم طبقة من حشوة الآبل باي

* ثم طبقة أخرى من خليط الكريمة

* وطبقة أخرى من حشوة الآبل باي

* ويغطى بسترتش ويدخل الفريزر حتى يتجمد

* ثم يقدم

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