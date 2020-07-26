طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

مقادير آيس كريم آبل باي





لحشوة الآبل باي:





ربع كوب سكر بني

4 ملاعق كبيرة زبدة

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

ثلث كوب ماء أو عصير تفاح

ملعقة كبيرة خل تفاح

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة بهارات آبل باي





لطبقة الكرست





عجينة باف بيستري مجمدة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب سكر

نصف ملعقة صغيرة قرفة لآيس كريم الآبل باي

1 و نصف كوب كريمة حلويات

400 مل لبن محلى مكثف

ملعقة صغيرة فانيليا

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة بهارات آبل باي

نصف كوب صوص كراميل









طريقة تحضير آيس كريم آبل باي





لحشوة الآبل باي





* برفع التفاح على النار من 7 إلى 8 دقائق ( حتى يصبح طريا )





* تخفض النار ويضاف السكر والملح والدقيق والماء و خل التفاح





* وتترك على النار مع التحريك المستمر حتى الحصول على قوام سميك مثل الشربات





* ثم يرفع من على النار





* ويضاف لها القرفة و2 ملعقة زبدة والفانيليا وبهارات الآبل باي









لطبقة الكرست





* يصنع من عجينة الباف بستري كرات صغيرة جدا (مثل البلية)





* ثم يضاف لها الزبدة وتخلط جيدا





* يخلط السكر والقرفة ويضاف لها وتخلط جيدا حتى تغطى جميع الكرات





* تدخل الكرات الفرن وتقلب حتى الحصول على اللون الذهبي من كل الجهات





للآيس كريم





* تضرب الكريمة حتى تتماسك





* يضاف الحليب المحلى المكثف مع الفانيليا والقرفة والبهارات وتخلط





* تضاف كرات الكرست وصوص الكراميل





* في صينية انجلش كيك يوضع طبقة من خليط الكريمة





* ثم طبقة من حشوة الآبل باي





* ثم طبقة أخرى من خليط الكريمة





* وطبقة أخرى من حشوة الآبل باي





* ويغطى بسترتش ويدخل الفريزر حتى يتجمد



