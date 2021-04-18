محافظ المنيا يوجه بإزالة فورية لمقهى يقدم الشيشة

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملة مكبرة مفاجئة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على المطاعم والمقاهي والكافتيريات، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وللتأكد من تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ، وتعليمات وزير التنمية المحلية والخاصة بتنظيم المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم ، والتي بدأ تطبيقها منذ 17 ابريل ، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وخلال الحملة ، أغلق المحافظ مقهى مخالف بحي شلبي شمال مدينة المنيا، يقدم الشيشة لرواده من المواطنين، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تداول الشيشة في ظل وجود فيروس كورونا، وتم عمل إزالة فورية للمقهى لعدم وجود ترخيص، كما تمت مصادرة المضبوطات وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ اللازم قانونا.

رافق المحافظ، خلال جولته ، العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، حيث شملت الجولة المرور على المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمحال التجارية، بأحياء شمال ووسط مدينة المنيا.

كما أغلقت الحملة، محل " بلاى ستيشن "، وذلك لوجود زحام داخل المحل بالمخالفة لنسبة ال50% التي أعلنها مجلس الوزراء، وتم اتخاذ اللازم قانونا. وناشد محافظ المنيا، أصحاب المحال التجارية والمحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار، مشددا على تطبيق القانون بكل حسم تجاه كل من يخالف مواعيد الغلق.



كما طالب المحافظ، خلال جولته، الشباب المتواجدين داخل المقاهى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والبعد عن التكدس، لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشباب عليهم دور كبير بجانب الدولة المصرية في منع زيادة الإعداد عن طريق الالتزام بالإجراءات وتوعية المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل صيفًا وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة.

وتكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.وتُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.