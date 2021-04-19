صحيفة إثيوبية: على آبي أحمد التوصل لاتفاق حقيقي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

نشر موقع "إثيوبيا إنسايت" الإثيوبي مقالا أفرد خلاله 9 نقاط لابد من اتخاذها من قبل حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لإخراج البلاد من "مستنقعها"، من بينها التوصل لاتفاق "حقيقي" مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وقال الكاتب في مقاله المعنون بـ"خطة من تسع نقاط لإخراج إثيوبيا من مستنقعها"، من الروايات شديدة التبسيط عن العقود الثلاثة الماضية أن جبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF) علمت الأمم والقوميات الإثيوبية للتعبير عن وعيها السياسي، لتتواصل أزمة التمميز العرقي والإثيني في البلاد، حيث تحدث الكاتب عن عمق الأزمة التي تضرب في التاريخ الحديث للبلاد، ولا تزال تتفاقم.

وأردف:" إلقاء اللوم على صعود حركات تقرير المصير المتجذرة في القومية العرقية على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هو في أحسن الأحوال علامة على التحليل غير المستنير ، وفي أسوأ الأحوال علامة على التحيز الأساسي. الآن ، وصلنا إلى النقطة التي يتسبب فيها الانقسام العرقي في تفكك البلد في طبقاته. في حين أن الفيدرالية العرقية كانت إحدى الطرق لمعالجة قضايا العدالة والحقوق العرقية ، فقد شهدنا أيضًا آثارها المزعزعة للاستقرار. لذلك ، من الضروري إيجاد طرق بديلة لتصور التنظيم السياسي الإثيوبي. في الواقع ، يجب أن تكون هناك خطوات تدريجية للابتعاد عن النظام الفيدرالي الحالي. لكن هذا يتطلب اهتمامًا جادًا ومتضافرًا لحل النزاعات التي نشأت عن تجاور متخيل بين رؤيتين للإثيوبية - تقريبًا، إثيوبيا واحدة وإثيوبيا متعددة الجنسيات".

وأكد على فشل آبي أحمد في إدارة أزمات أديس أبابا الكبرى قائلا:"بشكل مأساوي ، القيادة الحالية في أديس فوضوية وأصبحت عبئًا متزايدًا. يبدو أن آبي يميل إلى الرد على سؤال الهوية الوطنية بفلسفته، والتي لاحظ النقاد بحق أنها تفتقر إلى العمق والوضوح". وأضاف:"اتهم ممثلو حزب أوروميا الازدهار علنًا قوات الأمن في أمهرة بإجراء تطهير عرقي على شعب الأورومو في شمال شيوا. وفي الوقت نفسه ، فإن رواية "التطهير العرقي" في تيجراي قد ترسخت في وسائل الإعلام الدولية، وألحقت الضرر بإثيوبيا على المسرح العالمي، وربما حتى تهدد قدرتنا على تلقي المساعدة اللازمة في وقت يشهد ضائقة اقتصادية خطيرة وواسعة النطاق.. يدعو الأشخاص في مناصب السلطة مثل نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين إلى تسليح المدنيين. وهذا يعد أرضية خصبة لحرب أهلية. بالنظر إلى كل هذه العوامل، فإن تنصيب حكومة تكنوقراطية انتقالية بتفويض واضح يمكن أن يجنب التفكك الوشيك".

وفي خطته ذات التسع نقاط، شدد الكاتب على ضرورة "التفاوض على صفقة واقعية وصادقة مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة الإثيوبي. الاستعانة بخبراء استشاريين محايدين يتم قبول تقييماتهم من قبل الدول الثلاث. يمكن لمؤسسة المراقبة التابعة لجهة خارجية إجراء المتابعة المناسبة طوال عملية ملء السد وتحديد متطلبات تبادل البيانات".

إلى ذلك، خلص إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراطية انتقالية - من قبل الخبراء قبل أن يتدهور الوضع. وقال:"من خلال التنازل عن بعض السلطة من أجل الاستقرار الوطني الضروري، سيُظهر آبي وحكومته قيادة حكيمة ومتواضعة من شأنها أن تُظهر للإثيوبيين أنهم يستحقون إدارة الاحتياجات الاستثنائية لبلدنا في هذا الوقت...بينما تركز الحكومة التكنوقراطية الانتقالية على ضمان الاستقرار في البلاد، يمكن لحزب الازدهار، وكذلك الأحزاب السياسية الأخرى، الاستعداد للتنافس في انتخابات نزيهة وديمقراطية. سيجري التصويت بمجرد تحقيق درجة أساسية من الاستقرار الوطني. الآن ، ومع ذلك ، ليس هذا الوقت".