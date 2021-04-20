ميجان وهاري يعكران صفو الملكة إليزابيث قبل اجتماع العائلة السنوي

صرّح كاتب السيرة الملكية أن الملكة اليزابيث، ليست في حالة مزاجية مناسبة لاستضافة القمة العائلية السنوية لمناقشة الخلاف الذي نشأ بينها و بين ابنها هاري وزوجته ميجان ميركل.

الملكة لا تتحدث الا عن الكلاب والخيل!

وقالت الكاتبة إنجريد سيوارد إن الملكة، التي ستبلغ من العمر 95 عامًا هذا الأسبوع، "تكره المواجهة" لذلك تفضل الحصول على بعض الخصوصية هذه الفترة، وإن أبنائها يواجهون صعوبات كثيرة مؤخرا منها انفصال هاري وزوجته عن العائلة الملكية، والمقابلة الأخيرة لزوجته مع أوبرا وينفري التي أصبحت حديث الشارع في بريطانيا بعد أن فجرت ميجان تصريحات نارية هاجمت فيها النظام الملكية، وانتهت بوفاة زوجها الأمير فيليب، الأمر الذي جعلها في مزاج غير مستقر وأصبحت لا تتحدث عن "أي شيء آخر غير الكلاب أو الخيول".

وستحتفل الملكة هذا العام بعيد ميلادها الأول بدون زوجها الراحل الأمير فيليب.

سمعة العائلة الملكية في مهب الريح.

كانت جنازة الأمير فيليب مساء السبت الماضي هي المرة الأولى للأمير هاري صاحب ال 36 عام لمقابلة عائلته منذ اللقاء التلفزيوني الذي اجراه هوا وزوجته مع اوبرا وينفري الأسبوع الماضي.

فجرت زوجته العديد من المفاجئات والتصريحات المدوية التي

تركت سمعة النظام الملكي في حالة يرثى لها بعد أن اتهمتهم ميجان صاحبة الـ39 عاما بالعنصرية والتفرقة وسوء المعاملة.

اللقاء التلفزيوني مع اوبرا وينفري

دعت الملكة إلى القمة العائلية العام الماضي في منزلها في ساندرينجهام في نورفولك مع تشارلز وويليام وهاري لإيجاد حل لما أطلق عليه وقتها "ميجسيت" إشارة الى تشابه خروج ميجان من العائلة الملكية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث استقال دوق ودوقة ساكيس من مناصبهما الملكية.

لكن في النهاية كانت الخطة غير قابلة للتطبيق، واضطر هاري وميجان إلى التخلي عن لقب صاحب السمو الملكي والابتعاد تمامًا عن النظام الملكي، والتطلع الى كسب أموالهم الخاصة والعيش في الولايات المتحدة، حيث يعيشون الآن في قصر في إحدى ضواحي لوس أنجلوس.

عاد هاري إلى المملكة المتحدة بدون زوجته وابنهما أرشي، الذي سيكمل العامين الشهر المقبل، لحضور مراسم تشييع جثمان جده الأمير فيليب

ولم يسير هاري بجانب أخيه ويليام في جنازة الأمير فيليب السب الماضي، حيث توسطهما الأمير، بيتر فيليبس، إبن عم الأميرة أنا، في تشكيل سير وافقت عليه الملكة.

الأمير هاري وأخيه ويليام

وشوهد الأمير هاري وأخيه ويليام وزروجته كيت ميلتون يتحدثون بعد الجنازة حيث قامت ميلتون بدور "صانع السلام" حيث سمحت للأخوين بمساحة للحديث أثناء ذهابهم للكنيسة بهدف تقارب وجهات النظر بينهما.

ظل الأخوين يتحدثان ومعهما أبي، أمير ويلز، صاحب ال 72 عاما لمدة ساعتين على إنفراد بعد عودتهم من الكنيسة.

ومن المقرر أن يجتمع هاري وويليام مرة أخرى في 1 يوليو لإزاحة الستار عن تمثال لأمهما الراحلة الأميرة ديانا في قصر كنسينجتون بمناسبة عيد ميلادها الستين.

كانت هناك تقارير متضاربة حول ما إذا كان هاري سيبقى في بريطانيا للاحتفال بعيد ميلاد الملكة الـ 95 يوم الأربعاء أو سيعود الى زوجته..