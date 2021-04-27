الأهلي سبب خناقة شيكابالا مع مهاجم البنك الأهلي .. تفاصيل

نشبت مشادة بين أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد ونجم الزمالك على هامش مواجهة الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزًا عريضا على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف ، سجل أحداد منها هدفين وأوباما هدفا وزيزو من ضربة جزاء، بينما سجل هدف البنك الأهلي عاصم صلاح من ركلة جزاء أيضا.

وأثناء عملية إحماء أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي سأله أحد جماهير الزمالك :"أحداد سجل هدفين، كم يساوي الآن؟"، ليرد اللاعب على المُشجع قائلاً :"روحوا اتشطروا على الأهلي"، وذلك على مسامع لاعبي الزمالك، ليتدخل محمود شيكابالا وتنشب مشادة بين الطرفين.

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وجلس شيكابالا طوال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي على دكة البدلاء عقب خروجه من قائمة الزمالك فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربي.

وحصد نادي الزمالك ثلاث نقاط هامة في رحلة المنافسة على الفوز بـ لقب الدوري الممتاز الغائب عن خزائنه منذ 5 مواسم على التوالي، ب فى إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من المسابقة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 39 فى صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 14 فى المركز السابع عشر.