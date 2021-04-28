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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضابطان بريطانيان يقيدان مسنة و يسخران من حركاتها داخل السجن

سيدة مسنة داخل السجن
سيدة مسنة داخل السجن

تداول رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو يضم ضابطين و صور لسيدة مسنة بالغة من العمر 73 عاما، ظهر من خلال الفيديو سوء معاملة الضباط للسيدة المريضة . 

وفقا لما نشرته صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة مسنة بالغة من العمر 73 عاما، مصابة بالخرف ألقت الشرطة القبض عليها في بريطانيا لسبب لم يتم تحديده حتى الآن إلا أنهم قرروا وضعها في السجن . 

انتشرت مقاطع فيديو التقطها الضباط للسيدة أثناء تواجدها داخل السجن ، و هي مربوطة اليدين و تقفز في الأرض اعتراضا على وضعها في ذلك المكان دون سبب . 

اللافت في الأمر أن كاميرات المراقبة التابعة لمركز الشرطة التقطت الضابطين وهما يشاهدون السيدة ، وهي في حالة غضب هيستيرية ، و يسخرون من انفعالاتها دون أن يعلموا انها مريضة و مصابة بالخرف . 

موجة من الغضب سادت بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب تلك الصور التي انتشرت للسيدة المسنة من داخل مركز الشرطة ، و طالبوا بمحاكمة الضباط و إطلاق سراح السيدة . 

0_Karen-Garner (2)
0_Karen-Garner (2)
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