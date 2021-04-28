ضابطان بريطانيان يقيدان مسنة و يسخران من حركاتها داخل السجن

تداول رواد التواصل الاجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو يضم ضابطين و صور لسيدة مسنة بالغة من العمر 73 عاما، ظهر من خلال الفيديو سوء معاملة الضباط للسيدة المريضة .

وفقا لما نشرته صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة مسنة بالغة من العمر 73 عاما، مصابة بالخرف ألقت الشرطة القبض عليها في بريطانيا لسبب لم يتم تحديده حتى الآن إلا أنهم قرروا وضعها في السجن .

انتشرت مقاطع فيديو التقطها الضباط للسيدة أثناء تواجدها داخل السجن ، و هي مربوطة اليدين و تقفز في الأرض اعتراضا على وضعها في ذلك المكان دون سبب .

اللافت في الأمر أن كاميرات المراقبة التابعة لمركز الشرطة التقطت الضابطين وهما يشاهدون السيدة ، وهي في حالة غضب هيستيرية ، و يسخرون من انفعالاتها دون أن يعلموا انها مريضة و مصابة بالخرف .

موجة من الغضب سادت بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب تلك الصور التي انتشرت للسيدة المسنة من داخل مركز الشرطة ، و طالبوا بمحاكمة الضباط و إطلاق سراح السيدة .

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