أزمة تشل التطعيمات ضد فيروس كورونا في العالم بسبب الهند.. ما القصة

ألقت أزمة فيروس كورونا المستجد في الهند بظلالها على توزيع لقاحات الوباء في العالم، خاصة المؤجل من اللقاحات والذي كان من المفترض أن يسلم لمخيمات اللاجئين، علاوة على نقصه في عشرات البلدان التي لا تزال تنتظر الجرعات المختلفة من اللقاحات.

كانت الهند المورد الرئيسي للقاحات COVID-19 إلى كثير من أنحاء العالم من خلال مبادرة كوفاكس COVAX التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهي المبادرة التي تدعمها الأمم المتحدة لشحن الجرعات إلى بلدان من أفغانستان إلى زامبيا.

لكن هذه المبادرة تكافح الآن، بسبب سعي الهند لتطعيم كامل سكانها أولًا وسط أزمة صحية لفيروس كورونا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

كان من المتوقع أن يزود معهد الأمصال الهندي، الذي يصنع نسخة من لقاح أكسفورد أسترا زينيكا ، حوالي 70 بالمائة من خطط شحن إمدادات كوفاكس خلال النصف الأول من عام 2021.

إلا أن الحكومة الهندية علقت صادرات اللقاح بعدما بدأت الموجة الثانية لديها في الارتفاع في مارس ، وهي خطوة ساهمت في حدوث نقص في اللقاحات حول العالم.

كان الهدف الأصلي لـكوفاكس، هو توفير لقاحات كافية لتغطية ثلاثة في المائة من سكان البلاد بحلول منتصف العام ، و 20 في المائة بحلول نهاية عام 2021.

وكان البرنامج يهدف إلى توزيع حوالي 187 مليون جرعة في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية مايو.

كما كان من المقرر أن تتلقى حوالي 60 دولة لقاحات هندية الصنع.



واعتبارًا من 3 مايو ، شحنت المبادرة حوالي 49 مليون جرعة فقط من اللقاحات .

يمكن رؤية التداعيات في عشرات البلدان التي كانت تعتمد على مبادرة كوفاكس، وبين اللاجئين والمجموعات الأخرى التي لا تزال تنتظر جرعاتها الأولى.

وأجلت بنجلاديش، على سبيل المثال، التطعيمات ضد كوفيد -19 لحوالي 900 ألف لاجئ من الروهينجا، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن العدوى ومعدلات إيجابية الاختبار والاستشفاء آخذة في الارتفاع في كثير من المناطق.

كما قفزت الحالات عدة عشرات خلال الأسبوع الماضي داخل المخيمات نفسها.

في أماكن أخرى، تشهد البلدان التي تعتمد بالكامل تقريبًا على إمدادات كوفاكس تضاؤل مخزونها .

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في أبريل إن عشر دول في إفريقيا استهلكت أكثر من ثلثي إمداداتها.

تشعر بعض الدول بالقلق من تفويت الجرعات الثانية، مما قد يحد من فعالية اللقاح.

النيبال ، على سبيل المثال ، قد لا يكون لديها مخزون كافٍ لاستكمال التطعيمات لنحو 1.3 مليون شخص تلقوا بالفعل أول جرعة ، حسبما ذكرت صحيفة كاتماندو بوست .

وتكافح جارة الهند في جبال الهيمالايا أيضًا مع عدد حالاتها المتزايد ، الأمر الذي أرهق المستشفيات ودفع السلطات إلى التحذير من أن "النظام الصحي غير قادر على التكيف".

وقالت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إن هناك حاجة ماسة إلى 20 مليون جرعة "لتغطية انقطاع الإمداد الناجم عن زيادة الطلب على اللقاحات في الهند".



ليس من الواضح متى ستكون الهند قادرة على استئناف تصدير اللقاحات، وذلك مع تحطيمها الأرقام القياسية العالمية اليومية للإصابات بفيروس كورونا، حيث تجاوزت 400000 في يوم واحد في 1 مايو، هذا علاوة على عدد الوفيات اليومي الذي يستمر عند معدل الـ4 آلاف.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني الهند من نظام صحي مثقل بالأعباء وينهار تحت الضغط ، مع طوابير طويلة خارج المستشفيات وطوابير أطول عند محارق الجثث ، ونقص حاد في الأكسجين.

تقول الوكالات المشاركة في COVAX - بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وجافي ، تحالف اللقاحات العالمي - إنها تأمل في استئناف الصادرات "في أقرب وقت ممكن" ، لكن أزمة الوباء في الهند هي الأولوية.

قال متحدث باسم جافي في بيان لمجلة نيو هيومانيتارين، "بينما تواجه الهند موجة مروعة من الوباء ، من الواضح أن إنتاج اللقاحات الهندية - للشهر المقبل على الأقل - سيكون موجهًا لحماية مواطنيها"، بينما قال الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم ، أدار بوناوالا ، لصحيفة فاينانشيال تايمز إن نقص اللقاح في الهند قد يستمر حتى يوليو على الأقل .

لكن أزمة COVID-19 في الهند هي مجرد واحد من العديد من العوامل التي تؤدي إلى تأخير اللقاحات على مستوى العالم.

هناك أيضًا نقص عالمي في المواد الخام اللازمة لإنتاج اللقاحات ، مما يؤثر على جميع الشركات المصنعة.

وتؤكد مشاكل الإمداد العالمية على " عدم المساواة في اللقاحات " التي أشارت إليها الوكالات الصحية والجماعات الحقوقية منذ شهور.

حصلت العديد من الدول الغنية على الإمدادات المبكرة من خلال إبرام صفقات مباشرة مع الشركات المصنعة ، بما في ذلك معهد المصل الهندي.

في 30 أبريل ، وافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح مودرينا الأمريكي الصنع للاستخدام في حالات الطوارئ ، وأعلن Gavi أنه أبرم صفقة لشراء 500 مليون جرعة لـكوفاكس.

لكن من غير المتوقع أن تكون أول 34 مليون جرعة متاحة حتى الربع الأخير من عام 2021.