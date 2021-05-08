ارتفاع عدد مصابي فلسطين إلى 178 في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية|تفاصيل

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الفلسطينيين إلى 178 خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ومنطقتي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحلية.

وأكد بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 88 من المصابين إلى مستشفيات القدس والبقية تم علاجهم ميدانيا، موضحا أن عددا كبيرا من الإصابات خلال المواجهات في باحات مسجد الأقصى كانت بالرصاص المطاطي في الوجه والعيون والصدر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 3 شبان فقدو أعينهم بشكل نهائي خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك مساء الجمعة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك بالسلاسل الحديدية، بعدما اقتحمته وأطلقت قنابل الصوت صوب المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال ترفض إخراج المصابين من داخل المسجد، ومن بينهم أطفال وكبار سن، حيث تسود حالة من الذعر نتيجة القمع الوحشي الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك.

كما اقتحمت الشرطة الإسرائيلية غرفة الأذان في المسجد الأقصى وقطعت أسلاك السماعات لمنع "الاوقاف الاسلامية" من التواصل مع المصلين داخل باحات المسجد.

فيما ناشدت مساجد القدس كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى بالتوجه للمشاركة في إخلاء الجرحى بعد منع قوات الاحتلال الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول للمصابين.