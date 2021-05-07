اقتحام المسجد الأقصى|إصابة 53 فلسطينيًا في مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، إصابة 53 مواطنا، على خلفية اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، وإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مواجهات اندلعت قرب باب السلسلة داخل المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمد الاحتلال استفزاز المصلين لدى خروجهم من المسجد.

وأغلقت القوات الإسرائيلية بابي العامود والسلسلة وطريق الواد في القدس القديمة، ومنعت الأهالي من الدخول إلى المسجد الأقصى، كما هاجمت المصلين قبل أذان العشاء ومنعتهم من إقامة صلاة التراويح، بحسب الوكالة.

وأفادت بأن الشرطة الإسرائيلية منعت دخول سيارات الاسعاف الى داخل المسجد، وكذلك وصول الطواقم الطبية لإخراج المصابين.

وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات العنيفة مع القوات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى التي امتدت إلى منطقة باب العامود وسط القدس المحتلة.

من جانبه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اقتحام الاحتلال لساحات المسجد الأقسى وإصابة عدد من المصلين، داعيا المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بإصدار البيانات والقيام بإجراءات لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.