طارق لطفي: كنت متوقع التهديد بعد دوري في "القاهرة كابول"

قال الفنان طارق لطفي، في تصريحات لـ "صدى البلد" انه لم يكن خائفا من التهديدات بعد شخصية الشيخ رمزي في مسلسل القاهرة كابول.

وأشار: “كنت متوقع التهديدات والهجوم والشتيمة والتكفير، لكن علينا دورا وطنيا مثل كل شخص في الدولة، وهذه الرسالة المفروضة علينا ونقدمها بلا خوف، وأنا مقتنع بما أقدمه، ومصدق للفكرة، ونحن نطرح الأفكار لكى نقول للناس فكروا من أجل طرد الأفكار المتطرفة، لأن ديننا سمح، وتراكم وتكرار تلك النوعية من الأعمال سيؤثر على الجمهور ويصل لهم”.

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.