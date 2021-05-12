قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وتدمير جميع مباني قيادة الشرطة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن الطيران الإسرائيلي، شن قصفا عنيفا على مناطق مختلفة في قطاع غزة، هو الأشد منذ بداية التصعيد الحالي.



واستهدف القصف الإسرائيلي المكثف، مقرات للشرطة، وأخرى حكومية، في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، أن الهجوم الإسرائيلي الأخير، أسفر عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة بالقطاع.

وقال المتحدث باسم الداخلية الفلسطينية إياد البزم إن طيران الاحتلال يقصف بشكل جنوني مقار أمنية تتبع لوزارة الداخلية في غزة، ما أسفر عن تدمير جميع مباني مقر قيادة الشرطة (الجوازات) في القطاع.



كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على خانيونس استهدفت مواقع حكومية ومواقع للمقاومة ومقرات أمنية غرب ووسط المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.



يأتي ذلك بعد إعلان سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، شن هجوم صاروخي بـ100 صاروخ تجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وسديروت.



وقصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قياديين في حركة حماس بينهم رئيس جهاز أمن المخابرات العسكرية بحماس وقائد شعبة مكافحة التجسس.



فيما ردت كتائب القسام، التابعة لحركة حماس بإطلاق أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.