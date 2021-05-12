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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط صواريخ من غزة على مدينة اللد.. ونتنياهو يعلن الطوارئ

كتائب القسام توجه
كتائب القسام توجه ضربة صاروخية على بئر السبع المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط قتلى إسرائيليين في مدينة  اللد شرق تل أبيب، جراء صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان حالة الطوارئ في المدينة.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، في أعقاب سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية مدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة.

من جانبها، أفادت وكالة "شهاب" الفلسطينية، بمقتل 4 إسرائيليين في مدينة اللد جراء الصواريخ التي أطلقتها فصائل غزة على تل أبيب.

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فيما أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى سقوط قتيلين في مدينة اللد شرق تل أبيب بعد تعرض المدينة لرشقات صاروخية.

كانت كتائب القسام -الجناح المسلح لحركة حماس- قد أعلنت توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ، نحو بئر السبع المحتلة، ردًا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية، مؤكدة أن "القادم أعظم".

وأضافت كتائب القسام أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة تل أبيب ومطار بن جوريون بـ 110 صواريخ، ردًا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.

كما أكدت وسائل إعلام عبرية  سقوط الصواريخ على قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بعد قصف المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة بمئات الصواريخ.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال يوم الثلاثاء إلى 35 شهيدًا على الأقل.

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