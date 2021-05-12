كتائب القسام تطلق مئات الصواريخ على تل أبيب وبئر السبع.. فيديو

أطلقت المقاومة الفلسطينية، وابلا من الصواريخ، باتجاه تل أبيب ومطار بن جوريون، وبئر السبع؛ ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأبراج السكنية في قطاع غزة.



وأعلنت كتائب القسام- الجناح المسلح لحركة حماس- توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ، نحو بئر السبع المحتلة، ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية، مؤكدة أن "القادم أعظم".



وأضافت كتائب القسام أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة تل أبيب ومطار بن جوريون بـ 110 صواريخ، ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.





ووجهت كتائب القسام، رسالة، إلى السلطات الإسرائيلية، قالت فيها: "وإن عدتم عدنا".



المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب وبئر السبع بأكثر من ٢١٠ صواريخ خلال الدقائق الماضية ردًا على استهداف الأبراج السكنية في غزة ...#يا_قوة_الله#سيف_القدس pic.twitter.com/rmtwOoLhxR — علي نور الدين (@Ali_nour_eddine) May 12, 2021



فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط الصواريخ على قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بعد قصف المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة بمئات الصواريخ.



كما سمعت صافرات الإنذار تدوي في بيت دجن والخضيرة وتل أبيب وجنوب النقب، وأكد شهود عيان وقوع انفجارات قوية في تل أبيب.



الدفعة الجديدة من صواريخ المقاومة .



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تسلم الايادي والله .



pic.twitter.com/UJpiJgg94b — عوض المطيري (@AwadAl_) May 12, 2021



وقصف الاحتلال الإسرائيلي، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.





وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال يوم الثلاثاء إلى 35 شهيدا على الأقل.

