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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تطلق مئات الصواريخ على تل أبيب وبئر السبع.. فيديو

كتائب القسام تطلق
كتائب القسام تطلق مئات الصوارخ على تل أبيب وبئر السبع

أطلقت المقاومة الفلسطينية، وابلا من الصواريخ، باتجاه تل أبيب ومطار بن جوريون، وبئر السبع؛ ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للأبراج السكنية في قطاع غزة.
 

وأعلنت كتائب القسام- الجناح المسلح لحركة حماس- توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ 100 صاروخ، نحو بئر السبع المحتلة، ردا على استئناف القوات الإسرائيلية قصف الأبراج المدنية، مؤكدة أن "القادم أعظم".


وأضافت كتائب القسام أنها نفذت ضربة صاروخية جديدة استهدفت منطقة تل أبيب ومطار بن جوريون بـ 110 صواريخ، ردا على استئناف استهداف الأبراج السكنية.
 

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ووجهت كتائب القسام، رسالة، إلى السلطات الإسرائيلية، قالت فيها: "وإن عدتم عدنا".
 


فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط الصواريخ على قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بعد قصف المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة بمئات الصواريخ.


كما سمعت صافرات الإنذار تدوي في بيت دجن والخضيرة وتل أبيب وجنوب النقب، وأكد شهود عيان وقوع انفجارات قوية في تل أبيب.
 


وقصف الاحتلال الإسرائيلي، برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية.
 


وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال يوم الثلاثاء إلى 35 شهيدا على الأقل.
 

إسرائيل تل أبيب كتائب القسام حماس المقاومة الفلسطينية أحداث القدس القدس فلسطين بئر السبع

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