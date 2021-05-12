مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

بينما تقصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة وتطلق المقاومة الفلسطينية صواريخ على إسرائيل، اندلعت مدينة اللد في أعمال عنف ضد رئيس بلديتها وصف بـ"مذبحة نازية"، ليسحب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قواته من الضفة الغربية لاستعادة النظام في اللد.

وقال يائير ريفيفو لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، مساء الثلاثاء ، "هذا هو يخت الكريستال في اللد"، في إشارة إلى مذبحة عام 1938 ضد اليهود في ألمانيا النازية، مضيفا: "لا يوجد شيء مثل هذا في تاريخ إسرائيل".

وأعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يعلن حال الطوارئ في مدينة اللد داخل اسرائيل وفرض حظر التجوال فيها

واللد مدينة تقع على بعد 15 كيلومترًا جنوب غرب تل أبيب. حوالي ثلث سكانها هم من عرب إسرائيل. يوم الثلاثاء، عندما أطلقت حركتا حماس والجهاد الإسلامي صواريخ على إسرائيل من غزة وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي القطاع، شهدت اللد اشتباكات عنيفة بين المستوطنين والأمن من جهة والفلسطينين في الداخل المحتل.

قال ريفيفو:"كل دقيقة ، تشتعل النيران في سيارة أو كنيس يهودي أو مدرسة ... تم اقتحام مبنى مدينتنا الجديد وإضرام النار فيه. المعابد اليهودية تحرق. أضرمت النيران في مئات السيارات. مئات العرب يجوبون الشوارع ... اندلعت الحرب الأهلية في اللد".

وأضاف:"كل العمل الذي قمنا به هنا منذ سنوات [حول التعايش] ذهب هباءً".

وتابع أن عرب إسرائيل يقومون الآن بانتفاضة ضد إسرائيل، وحذر من أن اليهود "الأرثوذكس القوميين" في المدينة كانوا يحملون أسلحة وكانوا على استعداد لاستخدامها ، داعياً الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وإرسال القوات لاستعادة النظام، حيث أصبح الوضع "أكبر من أن تتحمله الشرطة.