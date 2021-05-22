صحة الغربية: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا أيام الإجازات والعطلات

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، إستمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا علي مستوى الغربية ، بواقع 20 مركزا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية من 9 صباحا وحتى الـ9 مساء، داعية جموع الموطنين إلي التسجيل للحصول على اللقاح.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تكثيف الجهود خلال أيام العطلات الرسميه لتقديم خدمه طبية جيدة آلمواطنين بمراكز إعطاء اللقاح.



وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن المديرية ترفع حالة الاستعداد بجميع قري ومراكز المحافظة ، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

صحة الغربية : العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا فى أيام الإجازات والعطلات

IMG-20210521-WA0026

IMG-20210521-WA0029

IMG-20210521-WA0020

IMG-20210521-WA0031