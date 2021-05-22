عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الغربية: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا أيام الإجازات والعطلات

صحة الغربية : العمل
صحة الغربية : العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، إستمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا علي مستوى الغربية ، بواقع 20 مركزا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية  من 9 صباحا وحتى الـ9 مساء، داعية جموع الموطنين إلي التسجيل للحصول على اللقاح.

محافظ الغربية يفتتح محطة للصرف الصحي ومدارس بقطور وزفتى وسمنود بتكلفة 48 مليون جنيه

وجاء ذلك في إطار توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة تكثيف الجهود خلال أيام العطلات الرسميه لتقديم خدمه طبية جيدة آلمواطنين بمراكز إعطاء اللقاح. 


وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إلى أن المديرية ترفع حالة  الاستعداد بجميع قري ومراكز المحافظة ، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

 

 كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

صحة الغربية : العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا فى أيام الإجازات والعطلات

IMG-20210521-WA0026
IMG-20210521-WA0026
IMG-20210521-WA0029
IMG-20210521-WA0029
IMG-20210521-WA0020
IMG-20210521-WA0020
IMG-20210521-WA0031
IMG-20210521-WA0031
IMG-20210521-WA0030
IMG-20210521-WA0030
صحة الغربية مراكز اللقاح وقاية كورونا حياة المواطنين

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يفتتح محطة للصرف الصحي ومدارس بقطور وزفتى وسمنود بتكلفة 48 مليون جنيه

ترشيحاتنا

زيادة 3 أضعاف.. الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن الأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

طلبت الخلع من زوجها.. معلومات عن بلقيس بعد تصدرها التريند

حكم قضاء الزوجة صيام رمضان من دون إذن الزوج.. الإفتاء تجيب

الصحة : تسجيل 1148 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و52 وفاة

شاهد.. اعتداء جماعي على شاب يهودي في ميدان التايمز بنيويورك

الطقس اليوم انخفاض في درجة الحرارة .. القاهرة تسجل  30 والصغرى 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرار مفاجئ من كارتيرون بشأن مواجهة الزمالك لـ المصري البورسعيدي

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

غرامة يومية 100 جنيه للمخالف.. القانون يلزم ملاك العقارات بتشغيل وصيانة المصاعد

الرئيس الأمريكي: لا سلام إلى أن يعترف الشرق الأوسط بحق إسرائيل في الوجود

شاهد.. اعتداء جماعي على شاب يهودي في ميدان التايمز بنيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فحيح جهنم.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض تؤثر على الهواتف والكهرباء

تسريب جديد لصور تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 من الداخل

الكشف عن كيا K900 2022 فيس ليفت رسمياً .. صور

تفاصيل جديدة عن سيارة آبل الكهربائية القادمة .. صور

فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

فيديوجراف.. حصيلة 10 أيام من الحرب الإسرائيلية على غزة

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ