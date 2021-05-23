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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البقع الزرقاء على الجسم تشير إلى أمراض خطيرة.. ماهي؟

البقع الزرقاء على
البقع الزرقاء على الجسم تشير إلى أمراض خطيرة.. ماهي؟

قال الدكتور بافيل بوجومولوف ، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن البقع الزرقاء التى تظهر على الجلد في أجزاء مختلفة من الجسم تعد أحد أعراض الإصابة بـ أمراض الكبد.


وأضاف " بافيل " فى مقابلة تلفزيونية أن الظهور التلقائي لهذه البقع الزرقاء يدل على أن أن الكبد لا يؤدي وظيفته بشكل كامل، خاصة عندما يصاحب ظهور البقع الزرقاء بعض العلامات الأخرى مثل الانتفاخ والنعاس واصفرار بياض العين واضطراب التركيز .

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أسباب البقع الزرقاء

 ووفقا أورته وكالة كيستون برس أوضح الطبيب، أن ظهور البقع الزرقاء بشكل عفوي ، إما بسبب تطور التهاب الكبد الحاد ، أو ظهور تليف الكبد أو حدوث تليف الكبد.


أشار إلى أنه عند تعطل وظائف الكبد بسبب المرض يؤدي ذلك لانخفاض عوامل تخثر الدم والتي قد تظهر على شكل نزيف، لأنه في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد ولا يتم خفض عوامل البلازما فقط في نظام تخثر الدم، ولكن العوامل الخلوية أيضا. 


ويعاني هؤلاء المرضى من قلة عدد الصفائح الدموية لذا فعند تعرضهم لأي صدمة طفيفة يتسبب ذلك فى تغيرات في الجلد تشبه الكدمات والبقع الزرقاء .

نصائح لمرضى الكبد 


ونصح " بافيل " مرضى تليف الكبد بالامتناع التام عن المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية المحلاة وأكد على ضرورة اتباعهم نظام غذائي تكن نسبة الملح به قليلة، مشددا على ضرورة تناول هؤلاء المرضى لمنتجات الألبان المخمرة، لأنها تمنع الاعتلال الدماغي الكبدي ومضاعفات تليف الكبد.
منوها إلى أنه إذا كانت الفيروسات هي سبب تليف الكبد ، فلابد من استعمال الأدوية المضادة للفيروسات ، وإذا كان السبب هو الوزن الزائد والسمنة ومقاومة الأنسولين ، فيجب تناول الأدوية التي تؤثر على مقاومة الأنسولين أما فى حالة أن التهاب الكبد من أمراض المناعة الذاتية فيتطلب الأمر أخذ الأدوية الهرمونية.

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