الجيش الأمريكي: مستعدون لأي تطورات مع إيران ونعمل على تعزيز دفاعات السعودية

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكينزي، اليوم الاثنين، أن الوجود الأمريكي في المنطقة يمنع إيران من ارتكاب الاعتداءات على حلفائها.

وقال ماكينزي في تصريحات نقلتها قناة “العربية”: “من المهم تزويد دول المنطقة بالسلاح لردع أي هجمات إيرانية”، مضيفًا أن “ربط أنظمة باتريوت السعودية والأمريكية حيوي للإنذار المبكر”.

وأكد ماكينزي استعداد القوات الأمريكية للرد سريعًا حال وقوع أي تطورات سلبية من إيران بالمنطقة.

وأشار ماكينزي إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض لهجمات مستمرة من حلفاء إيران في اليمن، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تعمل على مساعدة السعودية للتصدي لهجمات حلفاء إيران باليمن وتعزيز دفاعاتها.

وأوضح ماكينزي أن القيادة المركزية ستخفض قواتها في المنطقة، لكن القوات الضاربة مستعدة لمواجهة أي تطور.