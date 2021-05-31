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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. حماس وفتح تستعدان لحوار وطني فلسطيني في القاهرة.. وإثيوبيا: سنبني 100 سد خلال عام

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

حماس وفتح توافقان على دعوة مصر لحوار وطني فلسطيني في القاهرة

أفادت وسائل إعلام بأن حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين وافقتا على دعوة مصر لإقامة حوار وطني فلسطيني.

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 8 دول .. وتزيد عدد رحلاتها إلى مصر

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول، هي لبنان والمغرب والنمسا والمجر ولوكسمبورج وموريشيوس وكرواتيا، إضافة إلى الطيران العارض مع ألبانيا، اعتبارا من 10 يونيو المقبل.

الوفد المصري يضع حجر أساس مدينة سكنية في غزة

قام الوفد الأمني المصري في غزة برئاسة اللواء عباس كامل وقيادة حركة حماس في القطاع بوضع حجر الأساس لمدينة سكنية في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.

هل تستطيع إثيوبيا بناء 100 سد خلال عام؟

قبل أيام من بدء الملء الثاني لسد النهضة، تواصل إثيوبيا استفزاز دول المصب "مصر والسودان" معلنة عزمها إنشاء 100 سد خلال العام المقبل، فهل تستطيع حكومة آبي أحمد تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع، أم أنها مجرد تصريحات إعلامية لتهدئة الداخل المضطرب؟

"الطاقة الذرية": رصد زيادة في مخزون إيران من اليورانيوم رغم الاتفاق النووي

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تواصل خرق الكثير من القيود المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين طهران والقوى الدولية.

ماكرون وميركل لـ أمريكا: التجسس بين الحلفاء غير مقبول

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، على "توضيح كامل" للدور الذي تلعبه المخابرات الدنماركية فيما يسمى بـ "التجسس بين الأصدقاء" من قبل الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين.

رئيس وزراء إثيوبيا يواصل استفزازاته : سنبني أكثر من 100 سد جديد

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن إثيوبيا تعتزم بناء أكثر من 100 سد مائي صغير ومتوسط، في مناطق مختلفة من بلاده، في السنة المالية الجديدة المقبلة، وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

حماس: حوارات جادة في القاهرة خلال الأيام القادمة لتوحيد الموقف الفلسطيني

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن الأيام القادمة  ستشهد حوارات عميقة وجادة في القاهرة لتوحيد الموقف الفلسطيني، مشيرا إلى وجود صفقة للإفراج عن الأسرى.

مسئول أمريكي يكشف أسوأ ما يمكن أن يحل بالعالم

في تصريحات مثيرة للجدل، أطلق السيناتور الجمهوري الأمريكي ، ليندسي جراهام، عدة تصريحات تغزل فيها بإسرائيل، وهاحم فيها إيران، وذلك بعد زيارة سريعة للكيان المحتل، وفق وما ذكرت شبكة آر تي.

تجارة سرية.. أمريكا تستورد مليون برميل من النفط الإيراني رغم القيود التجارية

أظهرت البيانات الصادرة حديثًا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، أنه تم "استيراد" أكثر من مليون برميل من النفط الخام الإيراني إلى أمريكا في مارس، وفاجأت السجلات المتداولين خاصة في ظل سلسلة العقوبات الأمريكية التي تقيد التجارة مع الجمهورية الايرانية.

عدد سكان السعودية يتجاوز 35 مليون نسمة

كشفت تقارير الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، عن تجاوز عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة، بحسب التقديرات الأولية في منتصف 2020.

حقيقة تدهور صحة حسن نصرالله

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن تدهور صحة حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، و تداول مغردون معلومات تفيد بدخوله في غيبوبة وأن حالته باتت حرجة، فما هى الحقيقة؟

عرش نتنياهو في يد من؟ .. فرص تحالف بينيت - لابيد لحكم إسرائيل

في أعقاب إعلان رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت أنه يخطط للانضمام إلى زعيم "يش عتيد" يائير لابيد، في حكومة وحدة تطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتمعت فرق التفاوض من الحزبين وآخرين في ما يسمى بـ "كتلة التغيير" ليلة الأحد - الاثنين. في محاولة لعقد صفقة لتشكيل تحالفهم الجديد.

اخبار العالم اثيوبيا سد النهضة ملء سد النهضة غزة وفد مصري غزة حركة حماس جهاز المخابرات العامة

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