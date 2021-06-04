ننشر تفاصيل الاتفاق النهائي الذي استقرت عليه اجهزة الدولة بشأن امتحانات الثانوية العامة

بعد قرار الرئيس ..

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة ؛ لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر.

وفي هذا الاطار يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا السبت مؤتمرا صحفيا ، لعرض جدول امتحانات الثانوية العامة وشرح أسلوب أداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بالتفاصيل ، بحيث يطمئن الطلاب واولياء الأمور بعد توصيات الرئيس الأخيرة.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، أبرز ملامح نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 :

امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعقد في شهر يونيو الجاري

سيتم اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة غدا

سيتم إتاحة النظام الورقي، بجانب الالكتروني، كبديلين متاحين معاً للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، بحيث لو حدثت اي مشكلة تقنية اثناء الامتحان الالكتروني لا يتأثر الطالب بها

المنظومة الرقمية لم يتم إلغاءها بل انها موجودة الى جانب اتاحة الامتحان مطبوع ورقيا

سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بالمنهجية الجديدة المعتمدة على أسلوب الفهم والاستيعاب ، وهي طريقة مختلفة تماما عن امتحانات الثانوية العامة المعتادة في السنوات الماضية

جوهر التطوير هو التغيير في طبيعة الأسئلة بحيث تقيس فهم نواتج التعلم بدلا من الاكتفاء باسترجاع المعلومات

أجهزة الدولة تابعت قوة واستقرار وكفاءة البنية الأساسية الرقمية الممثلة في الشبكات في المدارس قبل عقد امتحانات الثانوية العامة

البديل الورقي سيكون وثيقة في يد كل طالب فيها الأسئلة والاجابة للرجوع لها وقت حدوث اي مشكلة

تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيا بدون تدخل أي عنصر بشري تحقيقا للعدالة

ستعقد وزارة التربية والتعليم امتحان تجريبي في يونيو الجاري بإمتحانات كاملة بمدد زمنية مماثلة لمدد امتحانات الثانوية العامة الأساسية ليتأكد الطالب انه يسير على الطريق الصحيح

الهدف هو تطوير منهجية الامتحان وليس تغيير أسلوب او وسيلة أداء الامتحان

وقد حرص السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على التفاعل مع استفسارات متابعيه عبر فيس بوك بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وأكد راضي عبر صفحته الرسمية انه سيتم منح طلاب الثانوية العامة أحقية الاختيار بين آداء الامتحان إما إلكترونيا أو ورقيا وفقا لرغبة كل طالب .

وأوضح أنه لن يتم إجبار الطالب على الإجابة مرتين على الامتحان بالطريقتين الإلكترونية و الورقية ، مشددا على أن الطالب سيختار أحدهما فقط .

هل ستعتمد امتحانات الثانوية العامة الالكترونية على شبكة الانترنت العادية ؟

لا .. فقد تم ربط اكثر من 2500 مدرسة بشبكات ألياف ضوئية وهي اكثر الوسائل امانا ، وهذه الشبكة لا تعتمد بأي شكل من الاشكال على شبكة الانترنت العادية ، بالتالي هي شبكة رقمية مغلقة مخصصة لأغراض التعليم بين المدارس و وزارة التربية والتعليم

وقد تم تصميم هذه الشبكات على نسق يحقق اعلى معايير الاستمرارية والكفاءة والسرعة ، لان الرئيس وجه باستخدام اعلى التقنيات واحدثها لضمان الاستمرارية والجودة

هل فكرة اتاحة البديل الورقي في امتحانات الثانوية العامة سببه عدم ثقة أجهزة الدولة في شبكات المدارس؟

أجهزة الدولة لاحظت أن الشبكات وضعها جيد جدا والمدارس جاهزة لعقد الامتحانات إلكترونيا في أي وقت ، ولكن لمزيد من الاطمئنان تقرر اتاحة المزج بين الحلول الورقية والرقمية في امتحانات الثانوية العامة وذلك فقط تقديرا لمخاوف الطلاب من هذه التجربة الجديدة عليهم ، حيث تهتم الدولة بإستقرار أداء امتحانات الثانوية العامة بحيث لا يتعرض اي طالب لأي مشكلة اثناء امتحانات الثانوية العامة التي تعقد بشكل مختلف هذا العام

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نحن في عام مميز جدا ، لان الدفعة الحالية من طلاب الثانوية العامة هي التي بدأت عملية تطوير أسلوب التقييم عليها منذ ان كان الطلاب في أولى ثانوي

جدير بالذكر أن الدولة المصرية كانت قد استثمرت مليارات الجنيهات في تجهيز البنية الأساسية الرقمية في المدارس الثانوية ، حيث تم ربط المدارس الثانوية كلها بمنظومة رقمية وشبكات وخوادم ، كما تم توفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية بالإضافة لعمل التطوير النوعي لشكل الامتحانات.

إجراءات احترازية لتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ضد كورونا

أكد نائب رئيس عام الامتحان ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليكون أقل من 20 طالبا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وحماية الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن من أبرز إجراءات حماية لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 من انتشار فيروس كورونا:

* التعقيم الكامل للجان.

* التباعد بين الطلاب.

* الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب بحضور الامتحان التجريبي لتدريبهم على نظام الامتحان، ومعرفة الطالب للمكان الذى سيؤدى فيه الامتحان داخل اللجنة الفرعية.

هل سيتاح لطلاب الثانوية العامة 2021 دخول لجان الامتحان بالكتاب؟

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعقد بنظام الكتاب المفتوح “اوبن بوك”، مشيرةً إلى أنه سيتاح لطلاب الثانوية العامة دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، بـ الكتاب الحكومي الخاص بالطالب، سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه.

وشددت الوزارة على أنه لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة 2021 بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة بـ أوراق أخرى من أي نوع غير كتاب المدرسة.

كيف ستمنع وزارة التعليم الغش الإلكتروني؟

أكدت الوزارة أنه لن يتم السماح لطلاب الثانوية العامة 2021 من الأساس بدخول التابلت الخاص بهم على شبكة الإنترنت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وسيتم حظر تبادل الرسائل والملفات على التابلت أثناء امتحانات الثانوية العامة 2021.

كيف سيتمكن طلاب الثانوية العامة من تحضير التابلت للدخول على منصة الامتحان؟

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه لا بد لطلاب الثانوية العامة من الدخول على منصة امتحانات الثانوية العامة بعد الحصول على اسم مستخدم وكلمة السر وكتابتها بطريقة صحيحة وتجهيز التابلت الخاص به.



هل ستسمح وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بحل أي امتحانات من المنزل؟

نعم، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الثانوية العامة 2021 سيقومون بحل امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل هذا العام.

كيف ستواجه وزارة التربية والتعليم محاولات تهكير تابلت طلاب الثانوية العامة من أجل الغش؟

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: “نطمئن الجميع بأن لدينا جيشا من المهندسين ومعنا أجهزة الدولة كلها للتصدي لمثل هذه المحاولات، وضبط أي محاولة غش أو إخلال بسير امتحانات الثانوية العامة 2021”.

كيف سيتمكن طلاب الثانوية العامة من حل الأسئلة التي تحتاج خطوات؟

قررت وزارة التربية والتعليم تسليم ورقة بيضاء مؤمنة لطلاب الثانوية العامة، وذلك أثناء الامتحانات الإلكترونية التي تحتوي أسئلة تتطلب كتابة خطوات لحلها، وذلك تيسيرا على الطلاب.

ماذا عن طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية؟

قالت وزارة التربية والتعليم إنه تم وضع المركز القومي للامتحانات نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات الامتحان النهائي من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبي للأسئلة مدروسة بعناية شديدة، وستراعي درجة صعوبة كل سؤال على حدة.

هل تم إلغاء القصة والتعبير من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021؟

أكدت وزارة التربية والتعليم أن القصة والتعبير لم يتم إلغاؤها من امتحانات الثانوية العامة كما يشيع البعض، وإنما قمنا بوضع أسئلة لقياس مستوى الفهم فيهما.



ما هي تفاصيل قانون الغش المقرر تطبيقه على طلاب الثانوية العامة هذا العام؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى وافق عليه مجلس النواب، ونشر في الجريدة الرسمية، فى إطار سياسة الدولة التي تهدف لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التي تساعد على الغش، بتغليظ العقوبات على من يطبع أو يروج أسئلة الامتحانات بأي وسيلة أو فى أى نظم تقييم سواء فى مدارس مصرية أو أجنبية أو امتحانات المعادلة وتشمل العقوبات الحبس والغرامة والحرمان من الامتحانات، وعاقب أيضا من يحوز أجهزة محمول أو أى نوع من أجهزة الاتصال.

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.



المادة الثانية

يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

ما اللغة التي سيسمح لطلاب المدارس اللغات بخوض امتحان جيولوجيا الثانوية العامة بها؟

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت لطلاب الثانوية العامة إمكانية طباعة وملء إقرار رسمي خاص بتحديد اللغة التي يرغب طالب الثانوية العامة بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بها هذا العام على ان يتم تسليمه في المدارس اليوم الأحد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة من جانب وزارة التربية والتعليم قبل امتحانات الثانوية العامة.



وقد جاء نص هذا الإقرار الرسمي كالتالي:



أقر أنا الطالب (. ) بإدارة (. ) المقيد بنظام (. ) بمدرسة (. ) ورقمي القومي (. ) ، بأنني سوف ألتزم بأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باللغة (الأجنبية الأولى / اللغة العربية)، وهذا إقرار رسمي من الطالب ( توقيع الطالب).

وقال وزير التربية والتعليم إنه بناءً على هذا الإقرار سيتم تحديد لغة عقد امتحان الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة