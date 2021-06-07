منها ماما حامل وأحمد نوتردام.. نصف مليون جنيه إيرادات 5 أفلام أمس

حققت أفلام عيد الفطر، إيرادات منخفضة نظرا لانشغال الجمهور بالدراسة وانتهاء عيد الفطر، وهي الإيرادات التي رصدها "صدى البلد" منذ عرض الأفلام فى عيد الفطر وحتى الآن وجاءت كالآتي:

وجاءت الإيرادات مجتمعة حيث حققت أمس الأحد إيرادات بلغت 512.318 جنيهات بعد عرض خمسة أفلام منذ حلول عيد الفطر وحتى الآن.

أحمد نوتردام

حقق فيلم "أحمد نوتردام" إيرادات 174.399 جنيها، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.

فيلم ماما حامل

حقق فيلم “ماما حامل” الذى تقوم ببطولته ليلى علوى إيرادات بلغت قيمتها 144.797 جنيها وذلك فى اول يوم عرض حيث كانت حددت الشركة المنتجة عرض الفيلم الأربعاء .

وجاء فيلم “ماما حامل” ليتحل المركز الثانى بعد فيلم “احمد نوتردام” لتفوق على فيلم ديدو الذى جاء فى المركز الثالث وفيلم ثانية واحدة الذى جاء فى المركز الرابع.

وتدور أحداث الفيلم حول خلافات كوميدية بين الآباء والأبناء، وذلك بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما عاصم وباسم متزوجين ولديهمً أسرة وأطفال مثل كل الشباب، لكنهما لا يرغبان في هذا الأمر، إلى أن تنقلب الأحداث رأسًا على عقب عندند علمهم بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

فيلم ديدو

وحقق فيلم "ديدو" 159.486 جنيها وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

فيلم ثانية واحدة

وحقق الفيلم الثالث والأخير "ثانية واحدة" إيرادات 32.218 جنيها وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي، تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

تدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

ويشارك في دور العرض أيضا عدد من الأفلام الأجنبية والتي وصل عددها إلي ما يقرب من تسعة الافلام بينما كانت قد نشرت جريدة الدستور تقرير عن إيرادات تلك الأفلام الأجنبية التي حققت إيرادات هزيلة جدا.

وخلال الفترة المقبلة سوف تقدم في السينما عدد من الأعمال الفنية المختلفة بينما ينتظر المنتجون ومديرو التوزيع فك الحظر لساعات أطول من أجل تقديم تلك الأفلام خوفا من عدم حضور الجمهور وانخفاض الإيرادات.

فيلم للايجار

كما يعرض فيلم "للايجار" والذى حقق إيرادات بلغت 1.418 جنيهات وذلك على مدار أسبوع والذى يقوم ببطولته خالد الصاوى.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.