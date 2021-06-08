النادي مش بيقف على لاعب.. الزمالك: لا تفاوض مع فرجاني ساسي حتى الآن

كشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، آخر تطورات ملف التجديد لـ فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك .

وقال طارق جبريل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية "المذاع على قناة " إم بي سي مصر " :"هناك لغط كبير في ملف فرجاني ساسي وهناك ارقام كثيرة متضاربة".

وأضاف طارق جبريل:" حتى الأن لا يوجد تواصل مباشر بين اللاعب او وكيله بالتقدم برقم معين ويتم التفاوض فيه ".

وتابع طارق جبريل:" لا تفاوض حتى الان مع فرجاني ساسي وهو متواجد مع منتخب بلاده في تونس، وبعد عودته سوف نتفاوض مع ساسي وفي حال قبوله سوف نقوم بالتجديد ولو اللاعب معدنوش استعداد او قام بالتوقيع لنادي أخر فهذا أمر يخصه".

وأكمل طارق جبريل:" نادي الزمالك نادي كبير ولن يقف على لاعب ولكن نادي الزمالك فاتح بابه للتجديد لفرجاني ساسي".