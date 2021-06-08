وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

** الوطن هو الأسرة التي ننعم يدفئها فلا معنى للأسرة دون الوطن. الوطن هو الأمن والسكينة والحرية. الوطن هو الانتماء و الوفاء والتضحية والفداء الوطن هو أقرب الأماكن إلى قلبي ففيه أهلي، وأصدقائي . .

* إن الله عز وجل ذكرها في كتابه العزيز في أربعة وعشرين موضعا خمسة منها بصريح اللفظ وتسعة عشر ما دلت عليه القرائن والتفاسير ، فهيا بنا إلى حب الوطن , والعمل من أجله , من أجل تقدمه ورقيه وازدهاره , قال الشاعر :



لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا * فماؤه العذب لم يخلق لكسلان

وصدق الزعيم مصطفى كامل إذ يقول :

إن لم أكن مصريا * لوددت أن أكون مصريا

..

*ولمصر دور مشرق في تاريخ الإنسانية قديما وحديثا : فمصر كانت مصدر الغلال , وبرع المصريون القدماء فى الطب والهندسة وركوب البحر والفنون والآداب , كما أن المصري القديم أول من كتب على ورق البردي فمكن البشرية من تسجيل الحضارة . ولذلك أوجه كلماتي لوطني مخلصا :

* وطني ...

يا من يسكن قلبي ويجرى حبه في دمى ، يا واحة الرخاء وأرض العطاء

ورمز الفداء من جيل إلى جيل ، . يا مصر . يا أم النيل والهرم يا كنوز الآثار

يا مولد الفجر يا طلعة النهار ، يا سحر الليالي يا معاني الأشعار

, يا روعة الميلاد يا تراب الأجداد ، يا ضحكة الوليد يا صرخة الشهيد

واجبنا نحوك عظيم فلك منا الوفاء ، والعمل والعطاء ولكي الحياة ولنا الفناء

* حبيبتي مصر :

حاولت أُدْرِكُ سِرَّ مِصْرَ , وَنِيْلَهَا ، فَاحْتَرْتُ فِيْ أَمْرِيْ , وَتَاهَ دَلِيْلِي

إِنْ غِبْتُ عَنْهَا . لاَ تُفَارِق مُهْجَتِيْ ، حَتَّىَ أَعُوْدَ إِلَىَ ضِفَافِ النِّيلِ

فَإِذَا أَتَيْتُ , فَمَا أُقَاوِمُ سِحْرَهَا ، وَتَخِرُّ أَرْبَعَتِيْ مِنَ التَّبْجِيْلِ

قَارَنْتُ مِصْرَ بِغَيْرِهَا , فَتَدَلَّلَتْ ، وَعَجِزْتُ أَنْ أَحْظَىَ لَهَا بِمَثِيْلِ

مَا السِّرُّ مِصْرُ ؟ فَمَنْ سِوَاكِ لِعَثْرَتِيْ ، هَلْ مِنْ سَبِيْلٍ فِيْ شِفَاءِ غَلِيْلِيْ ؟

لَكِ مِنْ إِبَاءِ الشَّامِخَاتِ إِلِىَ العُلاَ ، فِيْ كُلِّ حَقْلٍ مُثْبَتٍ بِدَلِيْلِ

هَذِيْ الْحَضَارَةُ مُعْجِزَاتٌ فيِ الوَرَىَ ، عَقِمَ الزَّمَانُ بِمِثْلِهَا كَبَدِيْلِ

رَفَعَ الإِلَهُ مَقَامَهَا , وَأَجَلَّهُ ، فِيْ الذِّكْرِ , وَالتَّوْرَاةِ , وَالإِنْجِيْلِ .

....

* وإن أفضال وطني علي كثيرة فأنا أتعلم فى مدارسه آكل من خيراته

وحبي لوطني يدفعني إلى الجد والاجتهاد والحرص على طلب العلم والسعي لآجلة كي أصبح يوماً ما شاباً نافعاً أخدم وطني وانفعه وأرد إليه بعض أفضاله علي ،وقد قال الشاعر في حب الوطن:

وطني لو شغلت بالخلد عنه …… نازعتني إليه في الخلد نفسي

* إن الوطن هو أغلى شيء في حياتنا لذا يجب علينا أن نحميه وندافع عنه ضد الإخطار والأعداء ونكون دائماً على أتم استعداد للتضحية من أجله وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا في أي وقت، وقد قال الشاعر:

لك يا مصر السلامة وسلاماً يا بلادي ،

إن رمى الدهر سهامه أتقيها بفؤادي

واسلمي في كل حين



* وإن علينا أن ننمي وطننا في وقت السلم ونسعى إلى رفعته ورقيه في كل المجالات بأن نجد ونجتهد ونهتم بأعمالنا مهما كانت صغيرة أو كبيرة ، فكل عمل يسهم في تنمية وتقدم الوطن وقد قال الشاعر:

بدم الأحرار سأرويه …. وبماضي العزم سأبنيه

وأشيده وطناً نضراً…… وأقدمه لابني حراً

فيصون حماه ويفديه…. بعزيمة ليث هجام

* ومن واجبنا الاهتمام بالشباب والاهتمام بتعليمهم وبصحتهم فالشباب الأصحاء الأقوياء الواعدون هم من يبنون الوطن وقد قال الشاعر عنهم:

يا شباب العلم في الوادي الأمين …. أشرق الصبح فهزوا النائمين

مصر ترجوا منكم جيلاً فتياً …….. سالم البنية مقداماً قوياً

* كما يحب على كل أب وأم أن يغرسا حب الوطن في أبنائهم منذ الصغر وأن يحثوهم على التعلم ويحرصوا على أن يكون أبناؤهم أقوياء وأصحاء كي ينفعوا وطنهم فهم أمل الوطن.

* فليسعى كل منا للجد والاجتهاد في دروسنا كي نكبر ونحقق أحلامنا وننهض بوطننا ولذا يجب أن نحافظ عن وطننا بالدفع عنه وقت الخطر ،وحمايته من كيد الأعادي ، ففي وقت السلم أعمل مخلصا جاهدا لرفع شأن بلدي عاليا،

وفى الحرب أهب للدفاع عن وطني وأقدم روحي فداءً له.



حقاً صدق الذي قال أن : حب الأوطان من الإيمان

وقال أمير الشعراء (أحمد شوقي) :-

وطني لو شغلت بالخلد عنه

نازعتني إليه في الخلد نفسي