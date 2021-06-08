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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون : أتمنى بقاء ساسي .. ومن غير المجدي أن نجادل حول أخطاء الحكام

كارتيرون
كارتيرون

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يريد بقاء فرجاني ساسي مع الفريق وذلك لأهميته كونه لاعب ممتاز.

وأضاف كارتيرون في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" عن ضم مهاجم جديد : "لم أستقر بعد، لدي مجموعة من المهاجمين المميزين وأحاول أن أعطي لجميع المهاجمين فرص على الترتيب لكي يصبحوا في لياقة وجاهزية المباريات، وبشكل عام لم أتخذ قرار بعد بضم مهاجم جديد".

وعن تغييرات الإدارة: "التغييرات بالطبع أثرت على فريق كرة القدم في مسألة تأخير الأجور على مستوى اللاعبين وتحديدا محرك التحفيز ولكن اللاعبون يستحقون الاحترام لتحملهم هذا الأمر".

وأكمل: "لا أفضل الحديث عن أية أمور تخص اللاعبين، مستحقاتهم، عائلتهم وحياتهم الشخصية".

وتابع كارتيرون: "سأقوم بهذا الأمر مع بعض اللاعبين سأبحث العقود التي هي جزء من مهامي بالطبع إذا اضطررت للقيام بذلك سأقوم بذلك بالفعل".

وعن وضع فرجاني ساسي: "ساسي لاعب ممتاز، أتمنى بقائه مع الزمالك عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولا يوجد شيء في عقده ينص على نهايته في 30 يونيو، أما عن مصيره فهذا أمر معقد للغاية".

وتابع الفرنسي متحدثاً عن أوباما وزيزو: "أشكر أوباما هو لاعب هام جدا بالنسبة لنا وله دور واضح، وسعيد بعودة زيزو لمستواه المعهود في المباريات الأخيرة".

وأكمل: "عبد الشافي وشيكا لاعبين كبار جدا ولديهم خبرات كبيرة، بالطبع ليس شرطا أن يشاركا في كافة المباريات نظرا لعامل السن ولكن سأستعين بخبراتهم دائما في المواجهات الكبرى".

وعن حراسة مرمى الفريق: "الأمر صعب جدا ومعقد للغاية بالنسبة لاختيار حراس المرمى، لدينا ثلاثة حراس بمستوى ممتاز وهم صفوة حراس الدوري، لذلك الأمر دائماً يكون صعب في الإختيار".

واختتم كارتيرون متحدثاً عن الأخطاء التحكيمية: "حاليا من غير المجدي أن نجادل حول الأخطاء التحكيمية، وأعتذر لأنني طُردت في مباراة الإسماعيلي، كان ينبغي أن أظهر المثال، ولكن الأهم هو أن نحاول أن نلعب بشكل جيد لكسب المباريات القادمة لا أن نركز على التحكيم".

نادي الزمالك باتريس كارتيرون فرجاني ساسي أوباما زيزو

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