شيطان تظهر بهيئة ملاك| شقيقة أصالة تشن هجوما لاذعا عليها.. اعرف السبب

علم "صدى البلد" أن هناك خلافا جديدا، حدث بين الفنانة أصالة نصرى ، وشقيقتها ريم نصري، يعود إلى عدم حضور أصالة لفرح شقيقتها “ريم”، والذي أقيم في شهر يناير الماضي، ببيروت، بحجة وجود فيروس كورونا.

وأمس الجمعة، فوجئت “ريم نصري” بحضور شقيقتها أصالة وإحيئها حفل زفاف الإعلامية جيسيكا عازار، الذي أقيم مساء أمس الجمعة 11 يونيو، في بيروت؛ ليبدأ بذلك خلاف حاد بينهما.

ونشرت “ريم” صورة لـ"أصالة" في فرح جيسيكا عازار، عبر حسابها الشخصي، وليس الرسمي، وعلقت عليها: "زمن الماديات والكذب والنفاق والتعلق.. زمن وسخ بيطلع فيه الإنسان من جلدو، ومن دمو، وبيغيرو؛ حسب مصالحه، صورته الشيطانية التي تظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب، وحياة بشعة وسخيفة بتليقلك".



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأصالة، وهي تغني للإعلامية جيسيكا عازار، وتشاركها فرحتها، وسط تفاعل الحضور.

وأطلت أصالة بفستان أحمر طويل ومكشوف الكتفين، وظهرت بشعرها الأصفر القصير.