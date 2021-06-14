حلف الناتو: لا ننوي الدخول في حرب باردة جديدة مع الصين

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أن الحلف لا ينوي الدخول في حرب باردة جديدة مع الصين.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي ببروكسل: “لا ندخل حربا باردة جديدة مع الصين وهي ليست عدوا لنا”، مضيفًا أن “الصين لا تشاركنا قيمنا وتقمع المطالبين بالحريات في هونج كونج وكذلك أقلية الإيجور”.

وأوضح ستولتنبرج أن قادة الحلف سيقومون بمقاربة لتصرفات روسيا والصين العدائية، لافتًا إلى أن مواقف قادة الحلف تجاه بكين موحدة.

واعتبر ستولتنبرج أن الشراكة مع الولايات المتحدة هي علاقة تتعدى الأفراد وهي مهمة للتحالف بين أعضاء الحلف.

وتابع: “القدرات العسكرية الصينية وتأثيراتها في المنطقة تمثل تحديا للحلفاء”.

وأشار ستولتنبرج إلى استمرار الحلف في تعزيز دفاعات الدول الأعضاء بموجب أجندة الحلف لعام 2030.