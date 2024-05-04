حزب الله يستهدف جنود الاحتلال الاسرائيلي داخل ‏موقع بيّاض بليدا

أعلن حزب الله استهداف جنود الاحتلال الاسرائيلي أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله في بيان له ان ذلك يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان في وقت سابق استهدافها زبدين ورويسات العلم وشتولا المطلة بالأسلحة الصاروخية.

وكان حزب الله اللبناني استهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة.

وأعلن حزب الله في وقت سابق تنفيذ هجوم جوي بمسيرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا

كما شن حزب الله هجوم جوي بمسيّرات استهدفت مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621" شمال ‏مدينة عكا.

فيما دوت صفارات الإنذار ولأول مرة منذ بداية الحرب بالمنطقة من حيفا جنوبًا مرورًا بعكا ونهاريا وانتهاء بطول الحدود الشمالية.

وذكر إعلام إسرائيلي أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي في الشمال دخلو الي الملاجئ بعد هجوم شنته 3 طائرات بدون طيار تابعة لحزب

