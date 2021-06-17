وزير الاستثمار بجنوب السودان: قيام منصة رقمية للهيئات الاستثمارية الأفريقية بهدف تبادل المعلومات.. صور

قال الدكتور ضيو مطوك وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان إن المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي عقد في شرم الشيخ، خرج ببيان ختامي تناول نقاط هامة خاصة بمجال الاستثمار في أفريقيا.

وتابع وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، في حوار لموقع صدي البلد يُنشر لاحقا إن المنتدى أوصي بضرورة قيام منتدى للهيئات الاستثمارية الأفريقية، وإقامة تنظيم يجمع كل الهيئات الاستثمارية في أفريقيا للتشاور فيما بينهم بطريقة مستمرة.

وأوضح الدكتور ضيو مطوك أن المنتدى أوصي أيضا بقيام منصة رقمية تمكن الهيئات الاستثمارية الأفريقية من تبادل المعلومات فيما بينهم، لافتا إلى أن المنتدى تبني فكرة قيام أكاديمية لتأهيل وتدريب العاملين فى قطاع الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار الجنوب سوداني أن إنشاء تلك الأكاديمية يعد خطوة هامة جدا خاصة أن أحد المشاكل التي برزت خلال المؤتمر تتمثل في تأهيل ورفع القدرات للعاملين، قائلا:" مصر تبنت قيام أكاديمية فى هذا الاتجاه لتدريب وتأهيل العالمية بقطاع الاستثمار".

وأشار مطوك إلى أن اتفق الحضور على إقامة مؤتمرات دولية سنوية لتبادل المعلومات والوقوف في أخر المستجدات في مجال الاستثمار.

وكان قد عقد المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، الذي تُنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو بشرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة إفريقية بالإضافة إلى ممثلي كُبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية.

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