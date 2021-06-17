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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

صدى البلد

هي السعادة فعلاً معدية؟ طيب يعني في نصايح عشان نتعدى ونبقي سعداء..؟

كتير منا و انا كمان بيحصلي حالة احباط من مواقف في الشغل.. من حاجات في الحياة فيها ضغوطات ...محدش فرحان طول الوقت ..بس في حاجات بتساعد تبقي سعيد.. أو حاجات لما تعملها تتعدي و تنسي حزنك زي ما عم باولو قال كده بظبط..

تقربوا من أولئك الذين يغنون

الذين يخبرون قصصاً ، الذين يستمتعون بالحياة ،

الذين تلمع عيونهم من السعادة

فالسعادة مُعدية

(باولو كويلو)

لو قعدت مع صاحبك و هو مبسوط سعادتك حتزيد بنسبة ١٥٪ ..ده حتي لو اتكلمت مع شخص مبسوط في مكان عام و مش بتربطك بيه أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب سعادتك حتزيد بنسبة ٦٪.

طيب انا جبت الأرقام دي منين ..؟ من دراسات و أبحاث اتعملت علي ناس كانوا عايزين يعرفوا ايه نسبة السعادة اللي ممكن تتنقلي من الأشخاص السعيدة .. واسأل جوجل لو مش مصدقني..

قبل ما اخش معاك في ارقام وحاجات تخليك تتعدي وتبقي مبسوط.. فكر معايا كده مش لما بتقابل شخص نكدي وسوداوي و شايف الحياة بشكل حزين لو شفته كل يوم هتحس بطاقتك انخفضت و بطاريتك خلصت و محتاج تبعد عنه شوية؟ عشان انت من جواك عايز تبقي سعيد بس حالة الشخص دي مش مساعداك تبقي كده فبالتالي بتنفر منه ومن قعدته الغم!  السعادة عكس بقا.. انت من جواك عايز تنبسط.. فوجودك مع شخص سعيد بنيسيك مشاكلك وبتبتدي تشوف حاجات حلوة ماكنتش واخد بالك منها..

طيب علمياً اللي بتقوليه ده حقيقي ؟ اه

حسب الدراسات الكتير اللي اتعملت في معلومة واحدة كلهم مختلفوش عليها ...

" التذمر لمدة 30 دقيقة يومياً يضر بتركيب دماغك و وظائفه بشكل سلبي، و الاستماع لشخص يتذمر يلحق نفس الضرر السلبي بدماغك أيضاً و يقلل مستوى السعادة بشكل ملحوظ."

يعني بلوك بلوك بلوك لكل السلبيين في اللي في حياتك - باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي. "الست روبي"

برضه الأشخاص اللي  بيقضوا معظم وقتهم  و على مواقع التواصل الاجتماعي هم أقل تقديراً للذات ، أقل اتصالاً بالآخرين ، أقل مشاعر إيجابية و من ثم أقل سعادة.

طيب الباحثون دول قالوا ايه عن الحاجات اللي تعدي و تخليني مبسوط؟

20 دقيقة من التمارين الهوائية زي المشي أو الجري بتحسن مزاجك لمدة 12 ساعة بعد التمارين ، و ذلك لزيادة انتاج هرمونات مثل (serotonine , dopamine , norepinephrine) و هي هرمونات تمنحك السعادة و الشعور الجيد.

كل شوكلاتة بس مش كتير عشان حتتخن / حتتخني و حيجيلك اكتئاب!

" وجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة يزيد من انتاج الإندورفين و الذي يمنحك شعور جيد ، فقطعة صغيرة من الشوكولاتة ستقوم بتحسين مزاجك لعدة ساعات."

عشان كلامي ميتفهمش غلط.. كل واحد منا عنده الصاحب ، القريب ، الحبيب و الأخ و الأخت اللي غصب عنهم في  حياتهم حاجة تعباهم و مخلياهم بعاد عن السعادة .. دورنا نعمل اللي علينا و نكون جمبهم و نساندهم بس نفتكر ان احنا طاقة زينا زي البطاريات مش هتعرف تشحن شخص سعادة وانت مش سعيد ؟ اعديهم بسعادتك الأول.. مفيش سعادة دائمه ولا حزن دآئم، كلها فواصل لمرحلة جديدة..

أحب انهي المقال ده بمزاج وأنا في ايدي كوباية الشاي بالمقولة دي للعبقري "يوسف إدريس"

أن تجعل من مجرد احتساء الشاى فناً وطقوساً تزاولها مستمتعاً، وكأنها ليست وسيلة لشرب شاى أى شاى، ولكنها الوسيلة غاية فى حد ذاتها.. 

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