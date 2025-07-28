مشروب يساعد على خفض ضغط الدم و يحمي من جلطات القلب

ضغط الدم المرتفع هو من إحدى الامراض الشائعة بين الصغار و الكبار ويتسبب فى الاصابة بصداع شديد و إرهاق ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم و الحماية من جلطات القلب.

مشروبات تساعد على خفض ضغط الدم و الحماية من جلطات القلب..

1- الليمون..

يعتبر ماء الليمون الدافئ من أكثر المشروبات الصحية التي ينصح بها الأطباء للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية. يحتوي الليمون على كميات كبيرة من فيتامين C، الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الأوعية الدموية من التصلب والتلف. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الليمون على مركبات طبيعية تساعد على تحسين سيولة الدم، مما يقلل من تكوّن الجلطات.





2- الرمان:

شرب عصير الرمان بشكل منتظم يمكن أن يكون له تأثير كبير في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة قد تؤدي إلى جلطات مفاجئة. يساعد هذا العصير أيضًا في منع تكوّن الجلطات في الدم، نظرًا لخواصه التي تعمل على تقليل لزوجة الدم. للحصول على أفضل النتائج، يفضل تناول عصير الرمان الطازج بدون إضافة سكر.

مشروب البرتقال لخفض ضغط الدم..

المكونات:

2 برتقالة كبيرة مقشرة

1 جزرة متوسطة مقشرة ومقطعة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

ربع ملعقة صغيرة كركم بودرة

رشة قرفة (اختياري)

كوب ماء بارد أو مكعبات ثلج

عسل للتحلية (اختياري)

طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في الخلاط.

امزجي جيدًا حتى يصبح العصير ناعمًا.

صفيه وقدميه فورًا باردًا نصيحة:



المصدر هيلثى لاين