\ منة عرفة بفساتين جريئة في المالديف

نشرت الفنانةمنة عرفة ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من إجازتها الصيفية في المالديف.

تفاصيل إطلالة منة عرفة..

وتالقت منة عرفة، فى الصور باطلالات جريئة وملفتة واعتمدت على الفساتين بالالوان الصيفية .

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز منة عرفة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

إليكم الصور..