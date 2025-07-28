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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مهمة للأصحاء والمرضى .. أفضل مشروبات تنظف الكلى

الكلى
الكلى

يرغب الجميع في معرفة الطرق المناسبة للحفاظ على صحة الكلى وحمايتها من الامراض حيث أنها من الأمراض المرهقة المسببة لمضاعفات عديدة..
 إليك خمسة مشروبات صحية موصى بها بشدة للعناية بالكلى وفقا لموقع patialaheart

الشاي العشبي والأخضر


يُعدّ شاي الأعشاب والشاي الأخضر من أفضل المشروبات لصحة الكلى فشاي الأعشاب، مثل النعناع والبابونج والزنجبيل والكركديه، يُرطب الجسم ويُعزز وظائف الكلى كما أن الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة المفيدة لصحة الكلى، ويُقلل من خطر تكوّن حصوات الكلى أما مادة إبيغالوكاتشين-3-غالات، الموجودة في الشاي الأخضر، فتُفيد صحة الكلى، وتُساعد في تقليل سُمّية الجلوكوز لدى مرضى السكري ومع ذلك، فإن أنواع الشاي التي تُعزز تأثيرها المُدرّ للبول والمُليّن قد تُؤثّر سلبًا على صحة الأشخاص المصابين بأمراض الكلى.

الشاي الاخضر

عصائر قليلة السكر


تُعد عصائر الفاكهة والخضراوات خيارًا ممتازًا للمشروبات الصحية للكلى، فهي مُرطِّبة للجسم وتُوفِّر مجموعةً متنوعةً من العناصر الغذائية و يُمكن الاستمتاع بمشروب لذيذ ومُغذٍّ يُعزِّز وظائف الكلى باستخدام فواكه وخضراوات مُفيدة للكلى، مثل التفاح والأفوكادو والفراولة والتوت البري والتوت الأزرق والأناناس والجزر والفاصوليا والخيار.

هذه العصائر غنية بالفيتامينات والمعادن، لكنها قليلة البوتاسيوم والفوسفور و مع ذلك، يُنصح بتجنب الموز، وهو من مكوناتها الشائعة، لغناه بالبوتاسيوم.

عصير التوت البري


بالنسبة لمرضى الكلى، تُشكل التهابات المسالك البولية خطرًا كبيرًا، إذ قد تؤدي إلى التهابات الكلى .

 يُعرف عصير التوت البري بقدرته على الوقاية من التهابات المسالك البولية، إذ يحتوي على مركبات تساعد على منع التصاق البكتيريا بجدران المسالك البولية، مما يُقلل من احتمالية الإصابة بالعدوى.

بالإضافة إلى قدرته على الوقاية من التهابات المسالك البولية، يُقدّم التوت البري فوائد صحية أخرى عديدة فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، مما يجعله إضافة قيّمة لنظام غذائي صحي للكلى.

ماء ديتوكس


الماء المنقوع، المعروف أيضًا باسم ماء الديتوكس أو الماء المنقوع بالفواكه، خيارٌ لذيذٌ ومرطبٌ لمرضى الكلى. يتضمن هذا الماء نقع شرائح من الفاكهة أو الخضراوات أو الأعشاب في الماء العادي لإضافة نكهات طبيعية ومركبات مفيدة.

من المهم اختيار مكونات منخفضة الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور و من الخيارات الشائعة المفيدة للكلى التوت الأزرق، والتوت الأسود، والتوت البري، والفراولة، والليمون، والنعناع، والحمضيات (باستثناء البرتقال الغني بالبوتاسيوم)، والخيار، والزنجبيل، فهي لا تجعل شرب الماء أكثر متعة فحسب، بل توفر أيضًا ترطيبًا دون خطر الإفراط في تناول البوتاسيوم أو الفوسفور أو الصوديوم.

السر في زجاجة: مشروب الديتوكس لفقدان الوزن بسرعة ورفع معدل ح

خل التفاح


خل التفاح خيار ممتاز للحفاظ على صحة الكلى ويُعرف خل التفاح بخصائصه القلوية وقدرته على تعزيز إزالة السموم. 

يساعد على الحفاظ على مستويات حموضة صحية في الجسم، ويساعد على التخلص من السموم كما يُحسّن خل التفاح قلوية الدم والبول، ويزيد من حموضة المعدة، مما يُحسّن الهضم ويمنع تكوّن حصوات الكلى.

مع ذلك، من المهم استخدام خل التفاح باعتدال وتخفيفه بالماء قبل تناوله. 

ابدأ بكمية صغيرة، مثل ملعقة صغيرة مخففة في كوب من الماء، ثم زد الكمية تدريجيًا حسب تحمل الجسم.

 يُنصح باستشارة أخصائي كلى أو أخصائي تغذية معتمد قبل إضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي، فقد لا يتوافق مع بعض الأدوية

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