زاد العزة.. الهلال الأحمر المصري: قدمنا 2700 طن من المساعدات الإنسانية لغزة

أكدت آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري ، أنه يتم بذل مجهودات مستمرة على مدار الساعة لتجهيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت أمال إمام في مداخلة هاتفية على قناة “ الحياة”: "قمنا بإطلاق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة لدعم الأشقاء في قطاع غزة".

وأضافت آمال إمام:" القافلة الإنسانية حملت المواد الغذائية للأشقاء في قطاع غزة".

وتابعت آمال إمام :" أمس قدمنا 1200 طن من المساعدات الغذائية منهم 840 طن من الدقيق واليوم تم ضخ 1500 طن من المساعدات تحمل دقيق ومستلزمات طبية .

وأكملت آمال إمام :" نعرب عن تضامنا الكامل والمستمر للأشقاء في غزة وهناك دور ريادي تقوم به مصر في دعم غزة".