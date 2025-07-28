لم يتوقف العمل .. قسم الجيزة يقدم خدمات متميزة للمواطنين

يعمل قسم الجيزة بكل قوته فى تقديم الخدمات الكاملة للمواطنين على مدار الـ 24 ساعةويقدم القسم العديد من الخدمات للمواطنين من ضمنها:

- محاضر الفقد.

- استخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

- مكاتب حقوق الإنسان.

- استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

- محاضر زرع الأعضاء.

وكان قد نشب حريق فى مكتب إداري وتم التعامل معه على الفور والسيطرة عليه ولم تتوقف نهائيا الخدمات المقدمة للمواطنين.

