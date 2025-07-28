المستشفى مختلف .. تفاصيل وفاة تامر وخريجة الهندسة بعد عملية مرارة

عمليات المرارة هي إجراءات جراحية تُجرى لعلاج مشاكل المرارة، مثل الحصوات المرارية أو الالتهاب المراري. هناك عدة أنواع من عمليات المرارة، منها:

1. استئصال المرارة بالمنظار: يتم استخدام منظار لإزالة المرارة من خلال جروح صغيرة في البطن.

2. استئصال المرارة المفتوح: يتم إجراء جرح أكبر في البطن لإزالة المرارة.

3. استئصال المرارة بالروبوت: يتم استخدام روبوت لمساعدة الجراح في إجراء العملية.

أسباب إجراء عمليات المرارة:

1. الحصوات المرارية: يمكن أن تسبب الحصوات المرارية ألمًا شديدًا وتهديدًا للحياة.

2. التهاب المرارة: يمكن أن يسبب التهاب المرارة ألمًا شديدًا وتهديدًا للحياة.

3. سرطان المرارة: يمكن أن يتم إجراء عملية المرارة لعلاج سرطان المرارة.

قصة نورزاد محمد هاشم

نشرت والدة “نورزاد محمد هاشم” ضحية الإهمال الطبي ، بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية علي فيس بوك .

وقالت ، بنتي خريجة كلية الهندسة – الجامعة الألمانية، دفعة 2024، وابنتي الوحيدة ، يتيمه الاب ونور حياتي ، دخلت نور مستشفى النزهة الدولي يوم ٢٣ يونيو لإجراء دعامة بالقناة المرارية باستخدام المنظار، لكن أثناء العملية، تسبب الجراح في ثقب بالإثنى عشر أدى لتسرب خطير داخل تجويف البطن.

وتابعت ، رغم وضوح علامات الخطر، أُهملت حالتها يومين كاملين دون تدخل جراحي، مما أدى إلى تسمم دموي وانهيار تدريجي في وظائف الجسم. التدخل لم يتم إلا بعد استشارة طبيب خارجي أبلغنا أن حياتها في خطر، فتمت الجراحة التصحيحية بنجاح.

واردفت قائلة : لكن بعد الجراحة، بدأت أزمة جديدة في التنفس، وفشل الأطباء في تشخيص السبب بدقة، وتم التعامل معها فقط بشكل عرضي. تدهورت حالتها عدة مرات، وأُعيدت للرعاية المركزة أكثر من مرة دون قرارات طبية حاسمة.

وقالت ، وفي المرة الأخيرة، يوم الاحد ٦ يوليو بدأت أعراض اختناق شديد، لكن طبيب الرعاية المناوب رفض الحضور قائلاً: “مافيش داعي للمبالغة”… ورغم توسلاتي، لم يتدخل. بعد فترة قصيرة، توقف قلبها لمدة 45 دقيقة، ما أدى إلى تلف دائم في خلايا المخ… ودخلت في غيبوبة لم تفق منها، وتوفيت بعدها بأسبوعين يوم ٢٢ يوليو ، خرجنا من المستشفي علي مشرحه زينهم و قاموا بتشريح رغم انه قرار صعب بس مش هيبقي اصعب علينا من الحصل و واثقين ان حقها هيرجع لو تم التشريح.

وأختتمت قائلة : نور ماتت بسبب الإهمال والتأخير وسوء التشخيص، وده مش مجرد خطأ طبي… دي جريمة.

تامر مات وحقه لازم يرجع

كما نشرت سيدة علي فيس بوك " مأساة تعرض لها زوجها وتوفي علي اثرها .

وقالت السيدة ، جوزي "تامر" عنده 44 سنة، دخل مستشفى الشارقة في الشارع الجديد شبرا الخيمة يعمل عملية مرارة… دخل على رجليه، بيضحك ويدعي لينا وبيوصينا على أولادنا.

العملية خلصت وخرج لنا كويس، فايق من البنج وبيكلمنا، بس بعد شوية قال مكان الجرح بيوجعه… الدكتور (استشاري جراحة عامة) عدى عليه وقاله هكتبلك حقنة مخدره بتتجاب من جوه المستشفى.

نزلت جبت الحقنة، والممرضة ادهاله في الكانيولا… بعدها بـ 10 دقايق بدأ ينام… وعشر دقايق كمان لقيته بيشاورلي بيقول لي "أنا بموت… نفسي مقفول"… فجأة وشه أزرق وجريت على التمريض.

الدكتور كان مشي وسابنا! قالولي هندخله الرعاية… واتاري المستشفى مافيهاش رعاية من الأساس!… دخلوه غرفة الإفاقة، وقفلوا الباب علينا. ساعتين بنخبط عليهم عشان نعرف فيه إيه… قالولي عضلة قلبه وقفت وجاله جلطة. واحنا شغالين عليه وطالبين إسعاف تجيله بعد ٣دقايق قعدو ساعه بردو قافلني عليهم ومحدش بيجي فجاءه فتحنا الباب لقينا الدكتور هرب وحد تاني بيقولنا خلاص مات وفجاءه كل اللي في المستشفي بدء يختفي

بكل بجاحة قالولي "قضاء وقدر"… هو طبيعي حد يدخل يعمل مرارة يموت بجلطة قدام عينيه؟ طبيعي الدكتور يهرب؟ طبيعي المستشفى تفضى كأنها مغلقه؟

الصحة تعلق

وزارة الصحة والسكان، التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع المنشآت الصحية، بالقطاعين العام والخاص.

وفي إطار متابعة الوزارة للشكوى المتعلقة بوفاة الشابة «نورزاد محمد هاشم» 23 عامًا، في إحدى المستشفيات الخاصة، قامت الوزارة على الفور بإيفاد لجنة متخصصة من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص إلى المستشفى، للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالحالة، من خلال فحص دقيق للتقارير الطبية والإجراءات المتخذة قبل التدخل الجراحي وأثناءه وبعده، كما تشمل المهام الموكلة للجنة، التحقق من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الطبية، ومراجعة سجلات العملية الجراحية، وتقييم استجابة الفريق الطبي للمضاعفات التي أدت إلى الوفاة.

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وتؤكد الوزارة أنها ستتعاون بشكل كامل مع الجهات القضائية، بما في ذلك النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي، لضمان إجراء تحقيق شفاف وعادل، وستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال طبي، بما يتماشى مع قانون تنظيم المنشآت الطبية، وستوافي الوزارة الجمهور بأي مستجدات تتعلق بهذه القضية فور اكتمال التحقيقات.

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وتهيب وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية عبر الخط الساخن 105 أو المنصة الإلكترونية الرسمية، مؤكدة حرصها على متابعة جميع الشكاوى بجدية وسرعة لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعادلة للجميع.