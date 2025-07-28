الوطنية للانتخابات: لا يوجد فوز بالتزكية في الانتخابات النيابية

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى تجهيز جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.

وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أن العدد النهائي للمترشحين على المقاعد الفردية 424 بعد فصل محكمة القضاء الإداري في الطعون.

وتابع المستشار حازم بدوي، أن 183 مرشحا مستقلا على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ و 241 مرشحا عن الأحزاب.

وأشار المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن 200 مرشح على نظام القوائم الانتخابية "أصلي واحتياطي"، لافتا إلى أنه لا يوجد فوز بالتزكية في الانتخابات النيابية.