الوطنية للانتخابات: انتهينا من طباعة كافة أوراق ومحاضر لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ

كشف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوضح استعدادات الهيئة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن جهزنا جميع اللجان الانتخابية بالصناديق الشفافة والسواتر.



وأضاف المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في لقاء عبر قناة إكسترا نيو، أن نسقنا مع وزارة الخارجية والمشرفين على الانتخابات من البعثات الدبلوماسية بالخارج وتزويدهم بالتقنيات الحديثة اللازمة.

وأشار المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن انتهينا من طباعة كافة أوراق ومحاضر لجان الاقتراع بانتخابات الشيوخ.

