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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تنجح في وقف تخفيف الأحمال فتفاجئها الأعطال

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال
وفاء نور الدين

 نجحت الكهرباء نظريا  في وقف تخفيف الأحمال ولكن عمليا يعاني المواطنين من انقطاع الكهرباء في أماكن عدة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية لمدد متفاوته تصل في المتوسط الي 6و8 ساعات. 

فلأول مرة في تاريخ الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمالا بلغت 39600 ميجاوات بزيادة 1600 ميجاوات عن أقصى حمل العام الماضي.


وتواصل  الشبكة الكهربائية الموحدة نجاحها في استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة في الاستهلاك، ولكن الأعطال وخروج المحولات في أماكن مختلفة من الخدمة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة خلال الأيام الماضية  يجعل نجاح الوزارة في تخفيف الإحمال على الورق فقط. 

ورغم التزام الوزارة  بتنفيذ الخطة العاجلة على مدار العام الماضي لتحسين معدلات الأداء وتحقيق كفاءة التشغيل والذي  انعكس فى اجتياز اختبارات غير مسبوقة واستيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك على مدار الأيام الماضية والتي بلغت ذروتها أمس اليوم الاثنين ، الا ان المواطن يعاني. 

وكشفت تقارير المركز القومى للتحكم أن مؤشرات الزيادة اليومية في استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة فى هذا التوقيت من العام، ولم يتم رصدها بهذه الكيفية على مدار السنوات الماضية، والتي تم فيها اتباع خطة تخفيف الأحمال 

و أعلنت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات،  ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي،  وأهمية التواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل. 

ورغم كل هذه الاستعدادات أضاعت الأعطال المتعددة بمحطات المحولات التابعة لشركة نقل الكهرباء كل هذه الجهود حيث تعرضت محطة محولات العاشر من رمضان لحريق أدى إلى خروجها من الخدمة وكذلك محطة الورديان بالإسكندرية  ومحطة محولات جزيرة الذهب التى ادت الانقطاع الكهرباء يوم وليلة لمناطق عدة بمحافظة الجيزة كما انقطع التيار اليوم لمدة 8 ساعات بمدينة القناطر الخيرية  وأمس بمدينة الشروق ومصر الجديدة. 

تخفيف الأحمال أعطال الكهرباء وزارة الكهرباء

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