حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025.. بالأسماء

اعتمد اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة واللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025 في بعض القيادات الخاصة بقطاعات المباحث المختلفة.

حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025

وتضمنت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، تعيين العقيد شادي الشاهد مفتشا لقطاع وسط القاهرة، والعقيد محمد وجيه مفتشا لقطاع القاهرة الجديدة، والعقيد محمود إسماعيل مفتشا لمباحث قطاع شمال القاهرة، والعقيد محمد عماد مفتشا لمباحث النزهة ومصر الجديدة، والعقيد وليد المعداوي مفتشا لقطاع جنوب القاهرة، والعقيد شادي كرم مفتشا لقطاع الشروق وبدر.

كما تضمنت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، تعيين المقدم مصطفى عبدالعال رئيسا لمباحث التبين والمقدم محمود عطية رئيسا لمباحث الشروق والمقدم عمر حمودة رئيسا لمباحث الظاهر، والمقدم محمود أبو الدهب رئيسا لمباحث منشأة ناصر والمقدم طارق مدحت رئيسا لمباحث الشرابية.

أيضا جاء ضمن حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، تعيين المقدم محمود عطية رئيسا لمباحث الشروق والمقدم شريف السماحي رئيسا لمباحث بدر، والمقدم أحمد مصلح رئيسا لمباحث السلام أول، والمقدم عيد توفيق رئيسا لمباحث الجمالية، والمقدم أحمد عويس رئيسا لمباحث عين شمس، والمقدم مصطفى البلتاجي رئيسا لمباحث مصر الجديدة.

وتضمنت تعيين المقدم محمد مجلي رئيسا لمباحث الزاوية الحمراء، والمقدم أحمد فوزي رئيسا لمباحث السيدة زينب، والمقدم محمد صفوت رئيسا لمباحث المقطم، وتجديد الثقة في المقدم محمد مجدي رئيسا لمباحث حلوان، والمقدم إسلام بكر رئيسا لمباحث المعصرة، والمقدم محمود عطا رئيسا لمباحث 15 مايو، والمقدم محمد حلمي رئيسا لمباحث المعادي، والمقدم محمد رمضان رئيسا لمباحث دار السلام، والمقدم أحمد مختار رئيسا لمباحث البساتين.

كما شملت حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025، تعيين المقدم حسين خيري رئيسا لمباحث السيارات، والعقيد محمود أبو العطا رئيسا لمباحث حراسة المنشآت، والعقيد علاء خلف الله رئيسا لمباحث الأحكام، والعقيد أحمد التحيوي رئيسا لمباحث الفنادق.

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات ضباط الشرطة الجديدة لعام 2025، والتي تستهدف تعزيز الكفاءة ودعم القيادات الشابة داخل الجهاز الأمني.

وفى هذا الصدد جاءت أبرز مؤشرات الحركة على النحو التالى:

تصعيد عدد من مساعدى الوزير خلفاً لمن بلغوا السن القانونية.

تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بعناصر متميزة وظيفياً وصولاً لأعلى معدلات الأداء فى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين.

مراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط فى إطار القواعد، تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

لواء / ياسر سيد محمد الحديدى – مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط .

لواء / شريف رءوف زكى عبدالرازق – مساعد الوزير لقطاع الأمن .

لواء / محمد أبو الليل أمين محمد – مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد .

لواء / وليد جميل محمد الوكيل – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية .

لواء / إبراهيم ملك إبراهيم عبدالمسيح – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار .

لواء / نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر – مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة .

لواء / محمد مجدى عويس عطا الله شميله – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

لواء / عماد الدين صديق عبدالفتاح عبدالله – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة .

لواء / مهند محمد المأمون أحمد العرضى – مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ .

لواء / محمد منصور إبراهيم الباز – مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

لواء / محمد فتح الله غازى إبراهيم – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإقتصادى .

لواء / حسام عبدالعزيز محمد محمود – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية .

لواء / شريف زهير محمد حاتم – مساعد الوزير لقطاع التدريب .

لواء / عاطف عبدالعزيز محمد خالد – مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى .

لواء / محمد إبراهيم فؤاد عبدالخالق الجندى – مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة .

• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة .

• لواء / أشرف السيد محمد جاب الله – مدير أمن القليوبية .

• لواء / أسامة نصر جلال عبدالمولى – مدير أمن الغربية .

• لواء / علاء الدين عامر يونس أحمد – مدير أمن المنوفية .

• لواء / رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان – مدير أمن الإسكندرية .

• لواء / سامح محمد عادل عبدالرءوف عبدالسلام – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى .

• لواء / حاتم محمد عبدالفتاح نصار – مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى .

• لواء / حاتم حسن أحمد على – مدير أمن المنيا .

• لواء / رفيق عبدالحميد عبدالتواب الخولى – مدير الإدارة العامة للإنتخابات العامة .

• لواء / عصام صلاح الدين أحمد هلال – مدير أمن الدقهلية .

• لواء / عبدالله عبد الهادى جلال عبدالله عصر – مدير أمن أسوان .

• لواء / محمد حامد هشام أحمد – مدير أمن قنا .

• لواء / أيمن عادل يس الحمزاوى – مدير أمن البحر الأحمر .

• لواء / محمد محمد خليل الجمسى – مدير أمن بورسعيد .

• لواء / طارق محمد رجب مصطفى شرابى – مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية .

• لواء / مفيد فوزى عبدالحميد العطوى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

• لواء / تامر خليل حسين خليل – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية .

ومن المعتاد الإعلان الرسمي عن حركة تنقلات ضباط الشرطة قبل نهاية شهر يوليو من كل عام، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا مع مطلع شهر أغسطس، حيث تشمل الحركة تغييرات واسعة في القيادات الأمنية وترقيات في مختلف الرتب، فضلًا عن إعادة توزيع عدد من الضباط بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة ومتطلبات الخطط الأمنية.