القومي للبحوث يتصدر المؤسسات البحثية المصرية في تصنيف جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم بـ133 عالمًا وباحثًا

تصدر المركز القومي للبحوث المراكز والمؤسسات البحثية المصرية في تصنيف جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2026، بإدراج 133 عالمًا وباحثًا من أبناء المركز، ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحث العلمي وتعزيز التنافسية الدولية.

وشمل حضور علماء المركز تخصصات متنوعة، من أبرزها الكيمياء وتكنولوجيا البوليمرات، والطب والدواء، والفيزياء التطبيقية، والتكنولوجيا، والزراعة والبيولوجيا، بما يعكس تنوع وتميز الإنتاج البحثي للمركز وحضوره في المجتمع العلمي الدولي.

ويؤكد هذا الإنجاز مواصلة المركز القومي للبحوث دعم الباحثين وتعزيز البحوث التطبيقية والابتكار، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحث العلمي التطبيقي، شارك فريق من علماء كلية العلوم بجامعة القاهرة، بالتعاون مع باحثين من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والهيئة المصرية للدواء والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في تطوير تقنية نانوية هجينة لمواجهة العدوى الفطرية المهبلية الناتجة عن فطر Candida albicans.

واعتمد البحث على إعادة توظيف عقار «أتورفاستاتين» ودمجه في نظام نانوي هجين لتطوير مستحضر هلامي موضعي يستهدف تحسين وصول المادة الفعالة إلى الأنسجة المصابة.

وأظهرت التجارب القضاء الكامل على المستعمرات الفطرية بنسبة تثبيط بلغت 100%، إلى جانب انخفاض مؤشرات الالتهاب وتحسن حالة الأنسجة، دون ظهور علامات تهيج نسيجي ضمن نطاق التجارب.

وتفتح النتائج آفاقًا لتطوير بدائل علاجية للحالات المتكررة أو ضعيفة الاستجابة للعلاجات التقليدية، مع استمرار الحاجة إلى استكمال الدراسات اللازمة قبل الاستخدام السريري.

رابط البحث العلمي:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1773224725010287