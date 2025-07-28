حبس المتهم بإصابة جاره بجرح نافذ بسبب لهو الأطفال بأوسيم

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بالتعدي على جاره بآلة حادة وإصابته بجرح نافذ 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد خلاف بينهما بسبب لهو الأطفال.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحدهما، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين صحة البلاغ.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال، على إثرها أصيب أحدهما بجرح نافذ بآلة حادة علي يد الآخر.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.