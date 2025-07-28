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سب وألفاظ ومد إيد .. شقيقة منة عرفة في قسم شرطة أكتوبر لسبب صادم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سب وألفاظ ومد إيد .. شقيقة منة عرفة في قسم شرطة أكتوبر لسبب صادم

الفنانة منه عرفه
الفنانة منه عرفه
كتب محمد عبدالله :

فوجئ رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالأمس بتداول منشورات بشأن مشادة نشبت بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ بين الطرفين داخل نادٍ اجتماعي شهير، وذلك على خلفية خلافات بشأن رؤية الأطفال

القصة الكاملة 

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من إدارة أحد الأندية الاجتماعية يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدة ورجل، تبين لاحقًا أنهما شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، بسبب خلاف حول رؤية الأطفال.

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن السيدة "رانيا"، شقيقة الفنانة، حضرت إلى النادي لرؤية أطفالها – الذين في حضانة والدهم – وقدّمت لهم بعض الهدايا، إلا أن مشادة وقعت بينها وبين طليقها، تطورت إلى تراشق بالألفاظ، بعد قيامه بكسر الهدايا والتعدي عليها بالقول واليد أمام رواد النادي.

قامت الأجهزة الأمنية بضبط الطرفين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى عرضهما على جهات التحقيق التي أمرت بإخلاء سبيلهما بعد الاستماع إلى أقوالهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر الجهات المعنية استكمال التحقيقات تمهيدًا للفصل في الشكوى وفقًا للقانون.

النيابة العامة 

أمرت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، بإخلاء سبيل شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها، عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ بين الطرفين داخل نادٍ اجتماعي شهير، وذلك على خلفية خلافات بشأن رؤية الأطفال.

القانون المصري

ينض القانون على أن لكل من الأبوين حق الرؤية للصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين واذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي .

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