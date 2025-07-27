المشدد 7سنوات لـ عاطل بتهمة إصابة صديقة بعاهة مستديمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة إصابة صديقه بعاهة مستديمة وحيازة سلاح أبيض بمنطقة 15 مايو.

وكان قسم شرطة 15 مايو تلقي بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عاطلين وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين صحة الواقعة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل له معلومات جنائية وبحوزته سلاح أبيض كتر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات بينه وبين المجني عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.