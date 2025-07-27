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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية

التهنئة
التهنئة
محمد عبدالله

استقبل  القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض، المستشار جمال أبو كريشة نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادي قضاة سوهاج، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.

وصاحب المستشار جمال أبو كريشة، وفداً قضائياً رفيع المستوى ضم كل من القاضي عمر صقر وكيل النادي، والقاضي أحمد القاضي سكرتير عام نادي قضاة سوهاج، القاضي مصطفى فهمي أمين صندوق النادي.

جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، القاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام،

وخلال اللقاء، أعرب رئيس نادي قضاة سوهاج عن تمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لرئيس محكمة النقض، مؤكداً على الدعم الكامل من قضاة سوهاج لدور محكمة النقض المحوري في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

من جانبه، أعرب  القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.

في نهاية اللقاء قدم المستشار رئيس نادي قضاة سوهاج والوفد المرافق له درعا تذكارياً للقاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى تعبيرا عن تقديرهم الصادق للجهود المبذولة لتوفير مناخاً مناسباً للقضاة لأداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار الروابط المهنية والودية التي تجمع القضاة، وتؤكد على الروح الواحدة للعمل القضائي الهادف إلى خدمة العدالة دعماً لمسيرة التنمية المستدامة للدولة المصرية.

رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء محكمة النقض نائب رئيس محكمة النقض

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